ЦДМ на Лубянке приглашает на свой 65-летний юбилей

6 июня 2022 года 65 лет исполняется одному из символов Москвы – «Центральному Детскому Магазину на Лубянке». Отмечать юбилей ЦДМ будет больше месяца – с 1 мая по 5 июня. В эти дни гостей ждет обширная праздничная программа: детские театральные спектакли, творческие мастер-классы, квесты, мультпарады, кинопоказы, концерты, модное шоу и розыгрыш подарков. Вход свободный, участие во всех активностях – бесплатное.

«На протяжении всей своей многолетней истории ЦДМ на Лубянке является знаковой достопримечательностью Москвы, символом счастливого и беззаботного детства. В начале июня главному детскому магазину страны исполняется 65 лет. В честь этого события мы подготовили более 50 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы. Пространство атриума ЦДМ превратится в большую интерактивную площадку, где с 1 мая по 5 июня будут выступать ведущие творческие коллективы Москвы. Гостей ЦДМ ждет яркая шоу-программа, главными участниками которой по традиции будут дети», – прокомментировал Александр Копанев, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

С 1 мая по 5 июня в историческом пространстве главного атриума ЦДМ рядом со знаменитой каруселью будут организованы развлекательные и познавательные мероприятия для детей и взрослых. Активности будут проходить в праздничные и выходные дни: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 29 мая, а также 4 и 5 июня. Особое место в программе займет последний звонок – 25 мая в ЦДМ поздравят выпускников детских садов и начальной школы, их родителей и учителей.

Также в честь 65-летия ЦДМ подготовил для посетителей эксклюзивный тираж ретро-путеводителя по магазину образца 1957 года. В праздничные дни гости смогут получить исторически достоверные экземпляры с полностью сохраненным дизайном и описанием товаров и услуг для детей.

В первые летние выходные, 4 и 5 июня, в главном атриуме ЦДМ появится праздничная сцена, на которой будут проходить концерты, дискотеки, анимационные программы и шоу. Также в эти дни состоятся масштабные мультпарады, в которых примут участие более 25 ростовых кукол – персонажей популярных и всеми любимых анимационных фильмов: Маша и Медведь, Смешарики, Дракоша Тоша, Львенок Лева, Лео и Тиг, Три кота, Финник, ДиноСити, Турбозавры и многие другие.

В субботу, 4 июня, в ЦДМ будет представлена тематическая программа от известного магазина игрушек Мир Hamleys. В воскресенье, 5 июня, кульминацией праздника станет уникальное модное шоу с элементами циркового искусства Circus, которое будет показано в Москве впервые. В рамках шоу с необычными фэшн-перфомансами и акробатическими номерами на сцену выйдут более 100 артистов и участников дефиле.

Программа праздника также включает:

AR-квест

В честь юбилея ЦДМ разработал интерактивный квест «65 лет: главный по впечатлениям», выполненный в формате дополненной реальности. Участникам будет предложено с помощью карты и расположенного в ней QR-кода найти пять забавных персонажей ЦДМ в заданных условиями игры локациях магазина. По итогам прохождения маршрута участники квеста получат приятные подарки от ЦДМ и партнеров: разнообразные игрушки и билеты на посещение детских развлекательных центров Москвы. Квест можно будет пройти, начиная с 1 мая. Центр выдачи призов будет работать в главном атриуме ЦДМ в выходные – 4 и 5 июня с 10:00 до 22:00.

Кинопоказы

Гостей ждут бесплатные показы в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» на 6 этаже. В программу включены новые анимационные фильмы для семейного просмотра: «Братцы Кролики: Пасхальный переполох» (1 мая), «Белль и Себастьян» (7 мая), «Король-львенок» (4 июня). А в среду, 25 мая, гости смогут увидеть новый анимационный фильм «Финник» от создателей «Смешариков», премьера которого состоялась в конце марта. Все показы будут проходить в залах №2 и №3, начало сеансов в 18:00. Билеты в кино смогут получить участники активностей «Главного Детского Клуба» и творческого конкурса «Сделай видеооткрытку и поздравь ЦДМ с Днем Рождения». В мае выдача билетов в кино будет проходить в главном атриуме магазина с 13:00 до 18:00, а 4 июня с 12:00 до 17:00.

Спектакли

В главном атриуме ЦДМ пройдут выступления артистов ведущих театров Москвы. В программу включены популярные детские спектакли: «Чудо дерево» от театра «АЯ» (1 мая), «Ежик в тумане» от театра «Экспромт» (14 мая), «Айболит» от театра «Домик Фанни Белл» (21 мая), «Муха Цокотуха» от театра «На Юго-Западе» (28 мая). Начало сеансов в 15:00. Посещение спектаклей проходит по предварительной записи у администратора в главном атриуме ЦДМ за 30 минут до начала представления.

Мастер-классы

В честь праздника гостей ждет целая серия творческих мастер-классов, которые будут проходить в главном атриуме с 15:00 до 17:00. 2 мая дети смогут создать объемные композиции с кадрами из любимых мультфильмов в технике 3D, 7 мая – познакомиться с чайной церемонией, 9 мая – провести научные опыты вместе с магазином Kids4Kids, 5 июня – создать собственные модели машин из бумаги и картона вместе с героями мультфильма «Турбозавры». Посещение мастер-классов проходит по предварительной записи у администратора в главном атриуме ЦДМ за 30 минут до начала сеанса.

Концерты и дискотеки

В историческом пространстве главного атриума ЦДМ будут регулярно проходить концерты, дискотеки и танцевальные флешмобы. Основным вокальным событием станет выступление детского хора «Великан», которое состоится в рамках праздника «Последний звонок» 25 мая в 16:00. Гостей ждут любимые детские песни в исполнении солистов «Великана» и бумажная дискотека с конфетти и серпантином. В финальный день программы, 5 июня в 14:15, пройдет концерт воспитанников Центра творческого развития КРБ (KRB). На сцене ЦДМ будут звучать как популярные хиты, так и авторские песни. Музыкальная программа с яркими костюмами и современной хореографией поразит воображение и детей, и взрослых.

Праздничные акции

В честь 65-летия ЦДМ запускает сразу две праздничные акции – для покупателей и именинников. В период с 1 мая по 4 июня покупатели ЦДМ, загрузившие на специальном праздничном сайте магазина 65.cdm-moscow.ru чеки на сумму от 1000 рублей, смогут принять участие в розыгрыше подарков, среди них: сертификат на проживание в пятизвездочном отеле на берегу Черного моря – Swissotel Resort Сочи Камелия, сертификат на празднование дня рождения на «Городской ферме» на ВДНХ и многое другое. Розыгрыш призов состоится на сцене главного атриума в воскресенье, 5 июня в 17:10. Сюрприз от ЦДМ ждет и юных посетителей до 14 лет, родившихся 4 или 5 июня – при предъявлении документа, подтверждающего дату рождения, они смогут получить фирменный пакет-шоппер с раскрасками, блокнотом, набором карандашей, красками и картой заботливого родителя.

С подробной программой мероприятий и правилами всех акций можно ознакомиться на праздничном сайте ЦДМ: 65.cdm-moscow.ru .

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