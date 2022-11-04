Центр «Истоки» стал обладателем диплома I степени Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»

В концертном зале Центрального дома культуры железнодорожников состоялась торжественная церемония вручения наград Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат». Конкурс проводился под эгидой Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Цель конкурса – выявление и поощрение лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, а также поддержка социально значимых инициатив.

В этом году организаторы получили 143 заявки на участие более чем из 80 регионов России.

В номинации «Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа» диплома I степени и премии удостоен Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» (руководитель – Елена Бессонова) городского округа Подольск за проект «Моя семья – мои истоки».

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