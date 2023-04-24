Центр «Зотов» при поддержке ВТБ представляет выставку «Логос: голос конструктивизма»

«Зотов» открывает новый выставочный проект «Логос: голос конструктивизма», посвященный влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование языка СССР. Выставка создана при поддержке ВТБ и будет работать с 25 апреля по 6 августа.

В центре экспозиции — фактически все формы конструктивистского искусства, в которых отразилась всесторонняя работа со словом. Выставка отхватывает ранние футуристические эксперименты и продолжившиеся в 1920-х – начале 1930-х новаторские разработки оформления журналов и книг и дизайна выставок. Повествование выстраивается в цельную историю с артикулированными «главами» и визуальными связями между разделами.

«Наша новая выставка — исследование о том, как визуальные эксперименты конструктивистов со словом и языком влияли на формирование городской среды. Новые полиграфия, архитектура, дизайн наполняли улицы городов и определили развитие нового общества», - сказала директор центра «Зотов» Дарья Филиппова.

В экспозицию войдут свыше 350 экспонатов, хранящихся в более чем 30 музеях, фондах и личных собраниях. Среди героев новой выставки Александр Родченко, Владимир Маяковский, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, братья Стенберги.

«Конструктивизм стоит рассматривать не только как художественное направление, но и как образ мышления целого поколения людей. Это в том числе и язык, на котором «говорили» все сферы общественной жизни на этапе зарождения нового государства. Речь идет об отражении сознания народа на рубеже 1910-х – 1920-х годов. Выставочный проект «Логос: голос конструктивизма» — хорошая возможность передать знания о нем молодому поколению», — сказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

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