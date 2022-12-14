Церемония награждения и открытие выставки номинантов Третьей Московской Арт Премии в Зарядье

16 декабря в Медиацентре парка «Зарядье» пройдет церемония награждения Третьей Московской Арт Премии и состоится открытие выставки номинантов.

Юлия Малинина. Утро. 2013. Холст, масло, 120х150 см

Фонд развития современного искусства (ФРСИ) при поддержке Правительства Москвы вручит премии авторам произведений, созданным с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

Московская Арт Премия вручается по итогам открытого конкурса. Представленные произведения должны соответствовать одному из трех критериев – быть созданными «В Москве», «О Москве», «Для Москвы». Подробные условия участия представлены на официальном сайте (moscowartprize.ru).

Победителей определяет экспертный совет, в состав которого в 2022 году вошли исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ) Ольга Свиблова, директор парка «Зарядье» Иван Демидов, директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, режиссер Юрий Квятковский, урбанист Петр Кудрявцев, музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов, директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова и другие.

Особенность выставки этого года – представление в пространстве выставочного зала всех номинаций премии. В экспозиции можно познакомиться с музыкой и кино, книгами, отрывками спектаклей и произведениями изобразительного искусства. Среди представленных на выставке номинантов: оркестр «Персимфанс», мультимедийный фестиваль современной музыки «Биомеханика» Николая Попова и Александра Хубеева, «Десять Глассов» Сергея Загний; спектакли театров «Практика», РАМТ, «Шалом», Электротеатра «Станиславский», Театра на Таганке и Театра наций; книги Дмитрия Данилова, Дениса Крюкова, Александра Пелевина, Кирилла Рябова; парк Веретьево Александра Бродского; групповая выставка «Грезы о молоке» по роману Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева «Мифогенная любовь каст» (Центр Вознесенского), проект семьи Инфанте «Фамильные ценности» (Музей AZ), II Перкинале современного искусства, фотопроект Федора Телкова «Право веры» (ММОМА), работы Романа Ермакова, Юлии Малининой, Игоря и Екатерины Пестовых, Кирилла Кипяткова, масштабная медиаинсталляция «Сутки в Москве» (авторский коллектив: Георгий Арзамасов, Юлия Наполова, Виктор Осадчев, Михаил Розанов), созданная для российского павильона на Dubai Expo 2020; игровые и документальные проекты компаний KION, «Новые люди», «Останкино» и других.

В Подземном музее «Зарядье» разместится специальная экспозиция «Кита» художника Дарьи Кузнецовой и куратора Дмитрия Хворостова – художественный проект, посвященный Китайгородской стене, ее истории, утрате и вольному воссозданию, вступает в диалог с подлинным сохранившимся белокаменным основанием Китайгородской стены XVI века, составляющим центральный элемент Подземного музея «Зарядье».

Даты проведения выставки: 17.12.22 — 19.02.23.

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