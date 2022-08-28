Церемония закладки камня в строительство этнодвора «Индонезия» в ЭТНОМИРе

26 августа 2022 года в Культурно-образовательном центре, парке-музее «ЭТНОМИР» состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство этнодвора «Индонезия». Проект реализуется при содействии посольства Республики Индонезия в Российской Федерации, Международного фонда «Диалог Культур – Единый Мир», Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС), Общества дружбы России и Индонезии.

В церемонии приняли участие: заместитель руководителя Россотрудничества Павел Анатольевич Шевцов; чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в Российской Федерации Хосе Антонио Морато Таварес; чрезвычайный и полномочный посол Республики Шри-Ланка Джанита Абевикрема Лиянаге; председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Дмитриевич Артамонов; генеральный секретарь РАМС Владимир Михайлович Полозков; председатель президиума РАМС Сергей Вячеславович Калашников; члены попечительского совета Общества дружбы России и Индонезии; руководство и сотрудники КОТЦ «ЭТНОМИР» и другие.

В рамках мероприятия состоялся деловой обед с презентацией проектов, обмен мнениями о перспективах сотрудничества России и Индонезии, прозвучали речи официальных представителей, перед собравшимися с концертной программой выступил творческий коллектив.

Юго‐Восточная Азия парке «ЭТНОМИР» уже представлена домами Мьянмы, Индонезии и других стран региона в павильоне «Вокруг света», этноотелем «Юго-Восточная Азия» с богатым интерьерами номерным фондом. Летом 2022 года стал доступен для посещения Культурный центр Мьянмы.

На сегодняшний день в планах – строительство этнодвора «Индонезия» с центральным павильоном, исполненным в архитектурных традициях островного государства и украшенным национальными орнаментами. Планируется обустроить общественное пространство, амфитеатр для концертных выступлений, отвести помещения под театральную и арт-студии, мастерские (в том числе для батика – популярного в Индонезии искусства росписи на ткани), зал для демонстрации традиционного индонезийского народного театра Ваянг и многое другое.

26 августа стал днём начала реализации проекта по строительству этнодвора «Индонезия» в ЭТНОМИРе, направленного на установление взаимопонимания и сотрудничества между странами.

Фото — Анатолий СТРУНИН

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