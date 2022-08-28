Топ лучших книг по истории России

Российской истории более тысячи лет. За это время накопилось огромное количество фактов, они отражены в многочисленных книгах. Тем, кто интересуется историей, есть из чего выбирать – ежегодно выпускается множество документальных, публицистических и художественных произведений, посвященных разным периодам. Среди них можно выделить лучшие книги про историю России, отмеченные литературными и научными премиями, имеющие высокие

рейтинги у читателей и хорошие отзывы критиков.

«Иллюстрированная русская история»

Автором этого произведения является знаменитый историк Василий Ключевский. Он напечатал лекции, которые читал студентам в Московском университете. Книга была издана в 1904 году. В ней есть красочные иллюстрации, которые были созданы на основе старинных гравюр. Произведение Ключевского позволяет узнать о главных вехах в истории российской государственности. В книге не только перечисляются факты, но и дается их анализ. Ключевский высказывает и личное мнение.

Трилогия «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю»

Произведение многократно переиздавалось. Первая книга трилогии – «Чингисхан» – получила Сталинскую премию в 1942 году. Автором трилогии является Василий Ян – великолепный романист. В первой части трилогии описывается Центральная Азия во время становления и развития Золотой Орды. Вторая часть целиком посвящена событиям, происходящим на территории Руси. Трилогия является классикой советской литературы, ее интересно читать и сейчас.

«История государства Российского»

Великолепный историк Николай Карамзин создал, пожалуй, самое полное собрание сочинений, посвященных истории России. На составление этого труда у автора ушла практически вся жизнь. Карамзин описывает, что происходило на территории нашей страны с древнейших времен. Книга заканчивается периодом правления Ивана Грозного. Современные издания выходят адаптированными для читателей – в них есть иллюстрации, позволяющие представить описываемые автором события.

«От Руси до России»

Лев Гумилев описал жизнь славянских племен, процесс становления русского государства. События относятся к 9-17 столетию. Гумилев – выдающийся русский историк и географ, создатель теории этногенеза. Все события объясняются с этой точки зрения. Книгу легко читать, потому что оно написано живым языком. В нем дается огромный объем фактов и их интерпретация. Произведение неординарное, хорошо знакомое всем любителям русской истории.

«Русь изначальная»

Захватывающий роман, имеющий множество художественных и исторических достоинств. Книга входит в трилогию, посвященную событиям прошлого. Второй роман трилогии – «Повесть древних лет» – тоже посвящен Руси. В нем освещается быт Новгородской земли, противостояние новгородцев с викингами. В последней части «Русь Великая» описываются события 11 века. Автор трилогии – Валентин Иванов, русский и советский писатель, создавший множество приключенческих и исторических романов. Но большинству читателей он известен в первую очередь как автор книги «Русь изначальная», которая стала визитной карточкой замечательного прозаика. Кстати, по этой книге, поставлен замечательный одноименный фильм.

«Две русские народности»

Двухтомник Николая Костомарова, выдающегося отечественного историка, описывает ключевые события российской жизни XIX века. Труды Костомарова были широко известны при его жизни, и до сих интересны широкому кругу читателей. Они регулярно переиздаются и всегда находятся в центре общественного внимания, заставляют диспутировать и полемизировать.

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