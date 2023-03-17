Выставка «Александр Лабас. Неизвестные портреты» пройдет в московском театре «Мастерская П.Н. Фоменко» с 17 марта по 31 мая 2023 года. Впервые выставка выдающегося художника-авангардиста открывает малоизученные страницы его творчества, – она составлена из живописных и графических работ, выполненных исключительно в жанре портрета. Причем, многие из них никогда ранее не экспонировались. Временной период создания работ – более полувека – с 1929 по 1983 годы. Всего выставляется более 80 портретов, выполненных в очень узнаваемой манере мастера.





Александр Лабас. Автопортрет в темной шляпе. 1960

Александр Лабас. Портрет Раисы Идельсон. 1932

Александр Лабас. Девушка в Планетарии. 1961

Александр Лабас. Девушка в самолете. 1977

Александр Лабас. Мужской портрет (Мартирос Сарьян). 1968

Александр Лабас. Альберт Эйнштейн. 1950

Александр Лабас известен широкому зрителю как мастер передачи движения и скорости на холсте (недаром он был членом-учредителем Общества Станковистов (1925г.), уделявшего идее движения особое внимание). Чуть более узкий круг знает и любит его как художника-фантаста, увлеченного просторами космоса и внеземной жизни. И лишь немногие знакомы с его портретным творчеством, в котором живописец раскрывается как тонкий лирик и знаток человеческих душ.

На выставке в «Мастерской Фоменко» представлены образы современников художника-ровесника ХХ века (Лабас родился в 1900 г. и прожил 83 года). Это известные, а порой и легендарные личности, с большинством из которых он был хорошо знаком: Святослав Рихтер, Мартирос Сарьян, Илья Машков, Давид Бурлюк, Соломон Михоэлс, Илья Эренбург, а также Альберт Эйнштейн, которого художник лично не знал, но очень почитал. Есть портреты и зарисовки неизвестных людей, сведения о которых по крупицам собирала искусствоведческая группа при подготовке к проекту.

Лаконичные названия картин говорят о многом: «Почтальонша», «Девушка в самолете» или скрывают ту или иную историю за портретным изображением, увлекая зрителя в круговерть лиц – физиков и лириков, артистов и ученых. Привлекают внимание выразительные женские образы, которые всегда удавались художнику особенно тонко. Отдельный раздел экспозиции посвящен «семейному портрету»: Лабас в течении разных этапов своего творчества часто изображал себя самого, своих супруг, сына Юлика и внучку Алису.

Каждый портрет воспринимается сегодня как свидетель времени – прошлого века, такого сложного и неоднозначного, но чрезвычайно разнообразного.

Сооснователи Фонда А. Лабаса и Р. Идельсон, невестка художника Раймонда Лабас (которой и принадлежит идея проведения такой выставки) и внучка Алиса Лабас, давно мечтали показать эти портреты зрителям.

Раймонда Лабас: «Кто-то скажет: Безмолвные портреты? Нет, всегда живые. Мы были рядом, и я помню какое внимание он уделял своим моделям, большинство из которых были близкими друзьями. Для меня это очень долгожданная экспозиция».

Алиса Лабас: «Мы живем, знакомимся с людьми, заводим друзей и создаем свой круг. Эти люди остаются в нашей памяти на всю жизнь. Но, к сожалению, мы – не художники – не можем запечатлеть образ, даже самых близких, и дать ему вторую жизнь. Александр Лабас смог».

Кстати, художник, помимо живописных, рисовал также очень емкие словесные портреты. Вот что он писал об С. Михоэлсе: «…в первый момент можно было сказать: некрасивый, странный какой-то, с этой выпяченной губой, с поднятыми бровями. Но в следующий момент приковывали внимание глубокие, всевидящие глаза, а над ними – красивый, похожий на купол из меди, лоб и по бокам, как занавес, кудрявые волосы. Сначала поражала строгость и монументальность его головы, а затем не меньше – неожиданная его улыбка. Она была такая теплая, душевная и располагающая, так много говорила о нем, как о хорошем и мудром человеке».

Или о первой встрече с И. Машковым, в студии у которого занимался в 1912-17гг.: «С беспокойством я слушал, о чем он говорил, и рассматривал его. Высокий, атлетического сложения человек с чуть прищуренными глазами, решительными жестами объяснял все в совсем незнакомом мне характере и иногда очень резко указывал на недостатки…»

Выставка не случайно проходит в театральном пространстве. Свои творческие эксперименты в середине 1920-х гг. Александр Лабас начинал именно как театральный художник. Его персонажи существуют в особой «лабасовской» атмосфере, всегда сосредоточенны, погружены в размышления. Словно играют в пьесе, им написанной и поставленной.

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