ТВЕРЬ: Культурно-просветительский проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» с успехом завершил работу

В Твери с успехом прошел II этап культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим».

Организаторами мероприятия выступили: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры Тверской области, Киноконцерна «Мосфильм» и Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве.

В течение четырех дней в Твери проходили увлекательные и познавательные культурные мероприятия, которые посетили более 1 200 зрителей. Все они были бесплатными и прийти на них мог любой желающий.

В Областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького состоялось открытие Выставки «Весь узел русской жизни сидит тут». К 350-летию со дня рождения Петра I» (из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве). Она будет экспонироваться в библиотеке до 26 мая 2022 года. Выставка посвящена значимой, но в то же время противоречивой фигуре великого реформатора, а также отношению Льва Толстого к петровской эпохе. По окончании проекта выставку передадут в дар учреждениям культуры и образования Тверской области для дальнейшего экспонирования.

В дни проекта в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского с большим успехом прошли концерт «Поэзия русского романса» и литературно-музыкальный спектакль «Поэзия Серебряного века. Пастернак и Музыка». Для студентов колледжа состоялись мастер-классы по вокалу и игре на фортепиано.

В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» в рубрике «Русская классика на экране» были продемонстрированы фильмы из коллекции «Мосфильм»: «Анна Каренина. История Вронского» и «Всадник по имени Смерть» реж. К. Шахназаров, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» реж. А. Митта.

Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ:

— В Твери завершился второй этап культурного проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим». В его рамках состоялась премьера литературно-музыкального спектакля «Поэзия серебряного века: Пастернак и музыка», прошел концерт «Поэзия русского романса» и кинопоказы.

Большой успех имели творческие мастер-классы от лауреатов всероссийских и международных конкурсов, преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных — Ильи Хардикова (вокал) и Андрея Дубова (фортепиано). Интерес был настолько высоким, что мы провели дополнительный мастер-класс по фортепиано.

Много людей пришло и на открытие выставки из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве. В Областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького увлекательную лекцию о творчестве знаменитого русского писателя прочла сотрудница музея Елизавета Алексеева. В этом году мы отмечаем 350-летие Петра I, и тематика выставки в том числе была посвящена российскому императору, а также отношению Л.Н. Толстого к противоречивой петровской эпохе.

По уже сложившейся доброй традиции нашего проекта, генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров передал в дар Областной универсальной научной библиотеке им. А.М.Горького и Дворцу культуры «Пролетарка» комплекты дисков из «золотой» коллекции «Мосфильм».

Елена Постнова, заместитель министра культуры Тверской области:

— Мы очень рады, что Тверская область стала частью такого интересного и масштабного проекта. Это и возможность вновь окунуться в мир прекрасного, в мир классического искусства, и радость от новых встреч и знакомств с интересными людьми, и, самое главное, воспитание молодого поколения нашей страны в лучших традициях культурного наследия России.

В 2022 году проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» проходит в три этапа: в г. Дмитров (Московская область), г. Тверь (Тверская область) и г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

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