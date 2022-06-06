ТВЕРЬ: Выставка «1812. Сила народная» открывается в Тверском государственном объединенном музее

7 июня 2022 года в Тверском краеведческом музее начинает работу выставка «1812. Сила народная», посвященная 210-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Это совместный проект Тверского государственного объединённого музея и Фонда гуманитарных инициатив «Для мира и блага» (Москва). Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция создана на основе частного собрания президента фонда «Для мира и блага» Александра Вихрова, который обладает коллекцией, связанной с историческими событиями и ключевыми фигурами начала XIX века – русским монархом Александром I и французским императором Наполеоном. На выставке представлены живописные полотна, гравюры, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства, медали и ордена, уникальные документы эпохи с автографами императоров. Из фондов Тверского краеведческого музея выставлены портреты героев Отечественной войны, раритетные предметы, оружие и воинское снаряжение того времени. Выставку украсили мундиры воинов французской и русской армий.

Чем сильнее противник, тем ярче победа. Отечественная война 1812 года явилась крупнейшим событием начала XIX века не только для российской, но и для мировой истории. Россия стала освободительницей Европы, ее заграничные походы принесли непререкаемый авторитет стране на международной арене. Но самое важное – события 1812 года показали гражданское единение, когда сословное и многонациональное российское общество перед лицом врага выступило в защиту своей Отчизны. Все сплотились против национальной угрозы и на этом фоне формировалось единство русской нации.

– В исторической памяти у Тверской губернии особо знаменательное место, – рассказывает Александр Вихров. – В самом начале войны именно здесь были сделаны решительные шаги по созданию народного ополчения. Мы посвятили этому специальную часть экспозиции: патриотические инициативы связаны с именем великой княгини Екатерины Павловны – любимой сестры императора Александра I. Изложив венценосному брату идеи мобилизации на борьбу с врагом народных масс, Екатерина Павловна как пример создала из своих удельных крестьян, рекрутов и добровольцев Егерский батальон. Это была самая первая отдельная добровольческая часть в странах антинаполеоновской коалиции.

В экспозиции показаны мундиры и вооружение, награды воинов русской действующей армии, ополченцев и ратников, эпизоды сражений, в которых они принимали участие как при освобождении Родины, так и в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов на победном пути в Париж.

– Новой выставкой мы продолжаем свою традицию по созданию событий высокого патриотического звучания, — говорит генеральный директор Тверского государственного объединенного музея Ирина Репина. – Экспозиция создавалась таким образом, чтобы была интересна посетителям всех возрастов, но особенно – для детей, молодежи. Это – редкая возможность увидеть подлинное, прочувствовать накал борьбы и патриотизма. Нам очень повезло принимать великолепную коллекцию А.Н. Вихрова в стенах Тверского краеведческого музея. Ее ценность поймет каждый посетитель, увидев необычайную сохранность вещей, их принадлежность к великим людям прошедших эпох. Хочется выразить слова благодарности нашим экспозиционерам, которые сумели необычайно гармонично соединить предметы из коллекции А.Н. Вихрова с экспонатами Тверского объединённого музея. Выставка получилась увлекательной, стильной и с французским шиком. Также важно, что мы открываем выставку в преддверии 12 июня – Дня России, в юбилейный год 210-летия победы в Отечественной войне.

Открытие приурочено к началу туристического сезона, благодаря чему уникальную выставку смогут увидеть не только жители города и области, но и гости Верхневолжья из разных регионов России.

Выставка продлится до 8 октября 2022 года.

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