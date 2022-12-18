Творческий вечер студентов МГУ в музее-галерее Евгения Евтушенко

15 декабря в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультете) МГУ имени М.В. Ломоносова стартовал проект «Культура оттепели».

Студенты факультета приняли участие в творческом вечере «Московский университет в Переделкине» - они побывали в Музее-галерее Евгения Евтушенко в Переделкине. Творческий вечер был посвящен главному лирику оттепели, выдающемуся поэту современности Евгению Александровичу Евтушенко.

Вечер стал одним из цикла мероприятий, проводимых на факультете в юбилейный год поэта. Для студентов была проведена экскурсия по залам музея, где представлена коллекция отечественной и зарубежной живописи. Среди работ - картины Михаила Шемякина, Олега Целкова, Юрия Васильева, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Джанни Пизани, Нико Пиросмани. Один из залов музея представляет собой уникальное собрание авторских фотографий, там представлены и мемориальные вещи поэта. Экспозиция раскрывает поэта-шестидесятника как многогранную личность. Всё, что выставлено в залах музея, Евгений Евтушенко подарил России в знак благодарности народу, который его воспитал.

После просмотра экспозиции состоялась концертная программа вечера. Декан факультета, профессор Е.В. Халипова в своем выступлении отметила, что вечер проходит «в музее с необыкновенной душой». «Этот год особенный, юбилейный, и у нас уже проходило много мероприятий. И вы, как будущие управленцы продюсеры - не могли пройти мимо такого события. Евгений Евтушенко - лучший лирик 60-х, ярчайший человек. Сегодня мы посвящаем наше творческое внимание этой личности. Когда вы понимаете творческий процесс изнутри, то легче выстраивать общую линию и постигать особенности профессии», - подчеркнула Елена Халипова.

Директор музея Нина Набиевна Назирова отметила, что в своем творчестве поэт много стихов посвящал молодежи, необыкновенно ярко и вдохновенно читал стихи.

Выступления студентов начались с темы «Поэт и поэзия». Лейтмотив жизненной позиции Евгения Евтушенко: поэт - это нравственный человек, он отрицает самолюбование. «Поэт в России - больше, чем поэт» - известная цитата из поэмы «Братская ГЭС». Поэт много рассуждал о своих современниках – Булате Окуджаве, Анатолии Рыбакове (автор «Дети Арбата»). «Людей не интересных в мире нет», - это любимая фраза поэта. Был представлен и доклад на тему: «Родина в лирике Е.А. Евтушенко». К теме Родины обращается каждый поэт, но Евгения Евтушенко отличает невероятная любовь к человеку. «Родина – это люди, которые тебя окружают. Государство и Родина это не одно и тоже понятие». Евгения Евтушенко можно назвать летописцем и комментатором своего времени.

Среди многих прочитанных студентами стихотворений такие, как: «Когда я думаю о Блоке», «Мы перед чувствами немеем», «Ты спрашивала шёпотом», «Голос в телефонной трубке», «»Заклинание», «Можно всё ещё спасти». Среди песенного репертуара стоит отметить блестящие выступления студентки факультета Алисы Бахтиозиной с песнями «Не спеши» и «А снег идёт», а также выступление Ярослава Кузнецова с песней «Твои следы».

Все выступающие донесли силу притяжения стихов поэта, смысл текста был прожит ими, строчки поэзии звучали с трепетом и нежностью, порою были пронизаны чувством исповедальности. «Вы проявили себя творческими личностями не только как продюсеры, но и как артисты, певцы и чтецы. Будем продолжать этот проект»,- отметила Елена Вячеславовна Халипова.

По окончании творческого вечера директор музея Нина Назирова выразила благодарность студентам и декану факультета за удивительно душевный подход к творчеству Евгения Евтушенко. «Вечер показал, что прав был Евгений Евтушенко, говоря о том, что шестидесятники передали молодежи их веру в будущее и нашей Родины, и всего человечества. Вы полюбили его творчество, и я уверена, что мы продолжим нашу дружбу и соберемся еще не один раз. Желаю всем успехов в учебе и – процветания вашему факультету»,- подчеркнула директор музея.

Студенты факультета благодарны декану Е.В. Халиповой за идею и создание проекта «Культура оттепели». Это начинание помогает раскрыть таланты, поверить в себя, правильно выстроить направления личностного развития.

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