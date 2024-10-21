«Творчество моего отца должно жить!» Александр Круг прокомментировал перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»

Молодой артист оценил выступления участников проекта в образе Михаила Круга.

В прошлом выпуске шоу «Ярче звёзд», в котором участники перевоплощаются в любимых исполнителей, а члены жюри оценивают их мастерство, участники воплотили на сцене образ Михаила Круга. Сын легендарного шансонье Александр Круг прокомментировал это выступление.

«Скажу, что голос похож у первого исполнителя (Гоша Грачевский). Несильно, но достаточно близко по интонации. Образ – это третий исполнитель в белой рубашке (Андрей Храмов). Отец, в принципе, так ходил – рубашечка расстёгнутая, крест, брючки, шарф (смеется)», — высказался Александр.

Также молодой артист признался, что одобряет формат таких шоу как «Ярче звёзд», ведь они дают возможность вспомнить звёзд разных эпох.

«К формату таких шоу отношусь положительно, особенно если звёзды либо ушедшие, либо предыдущих поколений. Это очень интересно, так люди их видят, так люди чувствуют их песни. Творчество моего отца должно жить, должно продвигаться дальше», — прокомментировал артист.