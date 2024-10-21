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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Творчество моего отца должно жить!» Александр Круг прокомментировал перевоплощение участников шоу «Ярче звёзд»

editor
By editor
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ярче звезд шоу

Молодой артист оценил выступления участников проекта в образе Михаила Круга.

В прошлом выпуске шоу «Ярче звёзд», в котором участники перевоплощаются в любимых исполнителей, а члены жюри оценивают их мастерство, участники воплотили на сцене образ Михаила Круга. Сын легендарного шансонье Александр Круг прокомментировал это выступление.

«Скажу, что голос похож у первого исполнителя (Гоша Грачевский). Несильно, но достаточно близко по интонации. Образ – это третий исполнитель в белой рубашке (Андрей Храмов). Отец, в принципе, так ходил – рубашечка расстёгнутая, крест, брючки, шарф (смеется)», — высказался Александр.

Также молодой артист признался, что одобряет формат таких шоу как «Ярче звёзд», ведь они дают возможность вспомнить звёзд разных эпох.

«К формату таких шоу отношусь положительно, особенно если звёзды либо ушедшие, либо предыдущих поколений. Это очень интересно, так люди их видят, так люди чувствуют их песни. Творчество моего отца должно жить, должно продвигаться дальше», — прокомментировал артист.

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