Творчество объединяет континенты

Пятый юбилейный фестиваль Voices of Friends: Poetry & Art превратил Бурабай в живую точку притяжения Евразии. С 29 ноября по 2 декабря авторы, художники, музыканты и кинематографисты из 20 стран делились своим творчеством, заводили новые знакомства и вдохновляли друг друга на смелые идеи.

Молодёжный кинофестиваль Cinema Future и BISFF открыли миру новые имена. Книжные презентации издательства Hertfordshire Press, диалоги об искусстве, выступления Международного хора, творческие практики на природе в резиденции ECG Horizons — каждый момент был наполнен энергией и теплом. На гала-вечере наградили тех, кто формирует будущее евразийской культуры, а также объявили новое руководство Евразийской Творческой Гильдии (London), уверенно открывая путь в 2026 год.

Голоса фестиваля «Креативность не знает границ. Мы говорим на десятках языков — и всё равно прекрасно понимаем друг друга.» — Марат Ахмеджанов, основатель ECG (London)

«Мы видим, как творчество Евразии становится глобальным голосом. И этот голос будет только крепнуть.» — Франческа Мефам, председатель ECG (London)

«На одном экране — молодые режиссёры из разных стран. Это рождение нового поколения кино.» — Тимур Ахмеджанов, режиссёр, член жюри BISFF

«Эти дни показали, что культура тюркского мира — не только наследие, но и живое будущее.» — Султан Раев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ

«Люди, которые встречаются здесь, уже меняют культурный ландшафт региона. Это начало большой истории.» — Saltanat Khamzeyeva, вице-председатель ECG (London)

«Фестиваль растёт, как живая вселенная идей и эмоций. Здесь каждый — творец, и каждый чувствует, что его голос важен.» — Тайна Каунис, директор фестиваля, автор культурных проектов

Фестиваль состоялся благодаря поддержке партнёров, волонтёров и всех, кто верит: искусство создаёт пространство, где рождаются дружба, идеи и новые горизонты. Бурабай стал домом для этих голосов. И они звучат всё громче.