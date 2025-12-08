Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Творчество объединяет континенты

фестиваль
Фото: пресс-служба Фестиваля

Пятый юбилейный фестиваль Voices of Friends: Poetry & Art превратил Бурабай в живую точку притяжения Евразии. С 29 ноября по 2 декабря авторы, художники, музыканты и кинематографисты из 20 стран делились своим творчеством, заводили новые знакомства и вдохновляли друг друга на смелые идеи.

Молодёжный кинофестиваль Cinema Future и BISFF открыли миру новые имена. Книжные презентации издательства Hertfordshire Press, диалоги об искусстве, выступления Международного хора, творческие практики на природе в резиденции ECG Horizons — каждый момент был наполнен энергией и теплом. На гала-вечере наградили тех, кто формирует будущее евразийской культуры, а также объявили новое руководство Евразийской Творческой Гильдии (London), уверенно открывая путь в 2026 год.

  • Голоса фестиваля «Креативность не знает границ. Мы говорим на десятках языков — и всё равно прекрасно понимаем друг друга.» — Марат Ахмеджанов, основатель ECG (London)
  • «Мы видим, как творчество Евразии становится глобальным голосом. И этот голос будет только крепнуть.» — Франческа Мефам, председатель ECG (London)
  • «На одном экране — молодые режиссёры из разных стран. Это рождение нового поколения кино.» — Тимур Ахмеджанов, режиссёр, член жюри BISFF
  • «Эти дни показали, что культура тюркского мира — не только наследие, но и живое будущее.» — Султан Раев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ
  • «Люди, которые встречаются здесь, уже меняют культурный ландшафт региона. Это начало большой истории.» — Saltanat Khamzeyeva, вице-председатель ECG (London)
  • «Фестиваль растёт, как живая вселенная идей и эмоций. Здесь каждый — творец, и каждый чувствует, что его голос важен.» — Тайна Каунис, директор фестиваля, автор культурных проектов

Фестиваль состоялся благодаря поддержке партнёров, волонтёров и всех, кто верит: искусство создаёт пространство, где рождаются дружба, идеи и новые горизонты. Бурабай стал домом для этих голосов. И они звучат всё громче.

