«Творить значит жить. Живопись первой трети XX века из частных собраний» в Центре Искусств. Москва

«Центр Искусств. Москва» представляет динамичную экспозицию «Творить значит жить. Живопись первой трети XX века из частных собраний», в ансамбле которой экспонируются произведения модерна, импрессионизма, постимпрессионизма, соцреализма, теоретиков нового искусства. Среди имен – Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Абрам Маневич, Александр Яковлев, Аристарх Лентулов, Александр Герасимов, Роберт Фальк, Петр Кончаловский, Борис Григорьев, Илья Машков, Николай и Святослав Рерих, Борис Смирнов-Русецкий, Сергей Виноградов, Тамара де Лемпика и другие. Российский контекст истории искусства дополнен двумя произведениями гения сюрреализма Сальвадора Дали.

Отправной цитатой для выставки «Центра Искусств. Москва» стало высказывание Казимира Малевича: «Творить значит жить, вечно создавать новое и новое». Значительная часть произведений были написаны современниками Малевича, родившимися в 1870 – 1880-х годах, сформировавшими искусство первой половины и середины XX века и его теорию. Благодаря им на определенный период времени на смену фигуративному искусству приходит авангард и беспредметность, единство школы и стиля сменяет плюрализм стилей и направлений.

Одним из центральных произведений является поздний импрессионистический пейзаж Казимира Малевича «Зимний пейзаж. Немчиновка» 1929 года. Знаменитый теоретик авангарда считал импрессионизм началом своего искусства, а супрематизм – его вершиной. Однако обратясь в конце жизни к импрессионизму, Малевич опроверг собственные теоретические изыскания: «Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой». В ансамбле выставки представлены только фигуративные произведения авангардистов, вскрывая таким образом их творческую эволюцию, а иногда теоретические противоречия их искусства.

Экспозиция является динамичной и будет постоянно обновляться: полотна будут возвращаться к своим владельцам, а новые поступления из частных собраний появляться на выставке.

Александр Яковлев (1887 – 1938). Папаша Мартин. Пор-Кро. 1921. «Центр Искусств. Москва»

Борис Григорьев (1886 – 1939). Портрет сына Кирилла. Около 1930. «Центр Искусств. Москва»

Борис Кустодиев (1878 – 1927). Виллы. 1913. «Центр Искусств. Москва»

Борис Смирнов-Руецкий (1905 – 1993). Дозор ангелов. 1920-е годы. «Центр Искусств. Москва»

Казимир Малевич (1879 – 1935). Немчиновка. Зимний пейзаж. 1929. «Центр Искусств. Москва»

Николай Рерих (1874 – 1947). Замок Гэсэр-хана. 1929. «Центр Искусств. Москва»

Николай Рерих (1874 – 1947). У тибетской границы. «Центр Искусств. Москва»

Кузьма Петров-Водкин (1878 – 1939). Демон. 1904. «Центр Искусств. Москва»

Сальвадор Дали (1904 – 1989). Девушка-кошка. 1950. «Центр Искусств. Москва»

Сергей Виноградов (1869 – 1938). Букет. 1937. «Центр Искусств. Москва»

Тамара де Лемпика (1898 – 1980). Французская Ривьера. 1960. «Центр Искусств. Москва»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.