«Ты есть бренд!»: В Санкт-Петербурге состоялась масштабная конференция

Организаторы конференции «Ты есть бренд!»

В Санкт-Петербурге прошла масштабная конференция «Ты есть бренд!», собравшая предпринимателей, экспертов и блогеров, желающих развиваться и строить свой уникальный личный бренд. Мероприятие организовала продюсер, эксперт по личному бренду Кира Хилькевич @kirakhilkevich и ее бизнес-партнер Владимир Кипко @vladimir_kipko. Они придерживаются мнения, что все, кто начинает заниматься любой предпринимательской деятельностью, будь то изготовление свечей или наращивание ресниц, они уже есть бренд. Каждый из них заслуживает того, чтобы о них знали и говорили.

Основная цель конференции — помочь участникам осознать, что каждый может стать брендом, уникальным и востребованным в своей сфере. Кира Хилькевич и Владимир Кипко пригласили на конференцию спикеров, чьи выступления полностью отражали основную философию и концепцию мероприятия: развивайте себя как личность и не бойтесь конкуренции.

Мероприятие открыла психолог Ольга Грибова @olgusya. Она выступила с темой «Страх проявленности». Эксперт считает, что каждый из нас уже проявленный, «уникальная снежинка». Задайте себе вопрос: что самого страшного произойдет, если все скажут, что ваши действия — это позор? И подумайте, что на самом деле вас останавливает от четких действий.

Ольга Грибова

Креативный продюсер, эксперт по рилс Анна Шашкова @creator.sha раскрыла тему «Как продвигаться через рилс». Она поделилась алгоритмами создания вирусного контента, благодаря которым каждый может попасть в топ.

Для успешных Reels нужно сделать несколько важных шагов:

Понять свою экспертность и личные качества. Ставим цели. Фокусируемся на конкретных действиях. Сделать анализ конкурентов. Выделяем свою суперсилу. Выбираем стиль и формат.

Анна Шашкова

Тренер по продажам Анастасия Разводова @razvodova_ana_sales раскрыла секреты выбора отдела продаж и фишки, которые используют специалисты для эффективных продаж.

Например, важно анализировать предыдущие покупки клиента и предлагать ему наиболее подходящие для него предложения вашего продукта. Или если вы продаете услуги не первый раз, то продажники могут представиться учениками, чтобы было больше доверия.

Анастасия Разводова

Эксперт по речи и медийности Анастасия Богданова @a.boggdanova поделилась секретами успешного и эффективного выступления. Вместе с экспертом участники разобрали опоры для речи и звука, упражнения для дикции и фишки для правильной самопрезентации. Анастасия считает: «Без языка и жизнь плоха».

Анастасия Богданова

Креативный маркетолог Дмитрий Яковлев @_d.yakovlev показа на примере «маркетинга на огурцах», как быстро привлечь и удержать клиента. Основная мысль такова: важно уметь штурмовать идеи и правильно их реализовывать.

Дмитрий Яковлев

№1 в мероприятиях Андрей Командин @a_komandin рассказал о бесплатных инструментах, которые помогут любому специалисту собрать первое мероприятие на 10-30 человек и вырасти до масштаба в 1000 человек. «Оффлайн — самый эффективный способ стать медийным», — считает эксперт.

Андрей Командин

Бизнес-психолог Антон Богданов @ant.bogdanov рассказал о том, что люди не получают миллионы, потому что двигаются без системы. Эксперт считает, что «воронка реализует разные цели».

Антон Богданов

Конференцию завершила Наталья Бахман @bahman_nata и рассказала, как быть сильной женщиной. Она поставила важную задачу для всех слушателей: написать 5 новых принципов, которые они должны внедрить в свою реальность. Помимо этого эксперт разобрала более 17 пунктов для раскрытия своей «красоты». Так, например, она считает, что «оценки приводят к страданиям», «неудовлетворенность порождает еще большую неудовлетворенность» и так далее.

Наталья Бахман

Каждый участник ушел с пониманием, как построить свой фундамент личного бренда и стать лидером рынка уже в ближайшем будущем! Кира Хилькевич и ее бизнес-партнер Владимир планируют проводить конференцию «Ты есть бренд!» в разных городах России, чтобы как можно больше людей начинали верить в себя и не боялись строить свой личный бренд.