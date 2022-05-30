У Ирины Ортман отключилась фонограмма на премии Top People Awards 2022

В минувший четверг (26 мая — прим. ред.) на 90 этаже башни «Федерация» в Москва Сити состоялась премия Top People Awards, организаторами которой выступили журнал Expert RF и его основатель — Кристина Пурпур.

Одним из ярких событий вечера стало выступление певицы Ирины Ортман с песней «Жена Офицера», которую аудитория артистки относит к абсолютно новому музыкальному жанру «поп-романс». Данный сингл является заглавным в одноимённом EP альбоме Ортман, за который она и получила награду данной премии.

«Мне часто задают в интервью вопрос о курьёзных ситуациях на сцене, сегодня случилась одна из таких. Во время исполнения песни «Жена Офицера», аппаратура, видимо не выдержав напора моего голоса, просто встала и … отключилась. Допевать пришлось акапельно. Благо я всегда работаю вживую и публика отлично поддержала меня в этот форс-мажорный момент», — Ирина Ортман.

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