Убийца рядом с тобой, или Три новых остросюжетных романа этой осени

Дженива Роуз «Почти идеальный брак»

Миссис Морган — известный и хорошо оплачиваемый адвокат. Ей доверяют очень сложные дела и знают, что она не подведет. Эта женщина достигла вершин карьерного роста и не забыла при этом о семье. Сара Морган замужем, у нее прекрасный дом, только вот муж — непризнанный гений.

Писатель, давно разлюбивший жену, развлекается в домике у озера с молодой женщиной. Его не мучает совесть. Но однажды эту любовницу находят мертвой со множественными ножевыми ранениями. И первый кандидат на электрический стул за это преступление — блудный муж Сары Морган. Каково это — защищать в суде мужа, обвиняемого в убийстве женщины, с которой он изменил?

Лиза Ангер «Экспресс на 19:45»

По этому бестселлеру снимается фильм на Netflix. Поначалу вся история кажется разрозненным ворохом совпадений. Усталая женщина рассказывает случайной попутчице Марте об измене мужа и беспомощности, которая душит каждый день. Если бы можно было тихо избавиться от обоих, никому ничего не объясняя! Неизвестная слушает, кивает, а вскоре няня-разлучница бесследно пропадает. Полиция интересуется мужем героини, который остается главным подозреваемым.

Растерянная женщина уже не рада этим происшествиям. Вдруг ей приходит сообщение с приветом от Марты. Стоит быть осторожным со своими желаниями, ведь они могут сбыться. Кто этот демон-хранитель, который решил помочь попутчице? Вдруг полиция права, муж и правда виновен в исчезновении няни?

Стейси Уиллингхэм «Мерцание во тьме»

Дочь серийного убийцы, осужденного за убийства детей, пытается начать новую жизнь. В чудовищной тени такого отца сложно не сломаться, не почувствовать себя изгоем, научиться заново общаться с людьми. Хлоя сама доказала его вину и выдала полиции. Но несколько ее подруг так и не были найдены среди зыбких топей Луизианы.

Повзрослевшая, она работает психологом и собирается замуж. Но ужас продолжает преследовать Хлою. Прошло два десятка лет, и кто-то снова охотится на детей, теперь уже не подруг, а пациенток. Говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но Хлое придется еще раз найти серийного убийцу поблизости и остановить его.

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