Выставка «Искусство Марки» открывается в Москве

24 мая 2022 года в Москве в Доме культуры «Гайдаровец» пройдет открытие выставки «Искусство Марки». Уникальный совместный проект Российской академии художеств, Союза художников России, Московского отделения Союза художников России (МОСХ России), Московского союза художников и акционерного общества «Марка» представит объединённую экспозицию живописи, графики и почтовой миниатюры.

Издательство «Марка» уже более 160 лет создаёт государственные знаки почтовой оплаты Российской Федерации. Ежегодно коллекция почтовых марок, открыток, конвертов и сувенирной продукции пополняется новыми выпусками, посвящёнными историческим событиям России, памятникам всемирного культурного и природного наследия, архитектурным достопримечательностям городов, музеям, выдающимся личностям страны.

С 2012 года совместно с Союзом художников России АО «Марка» издаёт серию почтовых марок «Современное искусство России» с изображениями полотен и скульптурных композиций наших современников — ведущих мастеров страны. В рамках выставки посетители смогут увидеть живописные работы членов художественных объединений, чьи произведения были отображены на почтовых миниатюрах: народных художников РФ Н.И. Боровского, В.А. Глухова, Е.В. Ромашко, заслуженных художников РФ А.И. Дубова, П.И. Грошева, Н.А. Горского-Чернышёва и др.

Кроме того, часть выставочного пространства занимают живописные работы ведущих художников издательства «Марка», членов Московского отделения Союза художников России, члена-корреспондента Российской академии художеств А.В. Адибекова, С.А. Ульяновского, О.Н. Савиной и др.

Выставка «Искусство Марки» с успехом экспонировалась в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Александровская Слобода», Музее-усадьбе «Архангельское», в Переславль-Залесском музее-заповеднике, Музее истории города Ярославля, Российском историческом обществе, Русском географическом обществе и на других выставочных площадках в Калуге, Рязани, Рыбинске, Коломне, Твери, Плёсе.

В день открытия выставки, 24 мая в 17:00,состоится концерт «Вечер романсов».

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