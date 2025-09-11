Завершился III «Тотальный фестиваль. Камчатка читает»

Третий по счету «Тотальный фестиваль. Камчатка читает», несмотря на капризы погоды, собрал на площадке «Экосистема. Дача» на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском огромное число любителей хорошей литературы и всего, что с ней связано. Также в рамках «Тоталфеста» состоялось объявление автора текста «Тотального диктанта – 2026». Им стал обладатель национальной литературной премии «Большая книга», писатель Алексей Варламов.

Камчатка – место, где личные качества человека проверяются на прочность. И жители полуострова эту проверку проходят с честью, ведь их характер закален полной непредсказуемостью камчатской погоды. Ни один проливной дождь не может испортить праздник, к которому организаторы – Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, и гости готовились целый год.

На «Тотальный фестиваль. Камчатка читает» были приглашены свыше 20 известных писателей и поэтов, режиссеров и публицистов. Свои книги – новинки и бестселлеры – на книжной ярмарке представляли более двух десятков издательств, некоторые из них участвуют в «Тоталфесте» на Камчатке уже третий год. А всего на фестивале прошло около 40 мероприятий: лекций, встреч с писателями, поэтических батлов и литературных стендапов, концертов и активностей для детей. Каждое собирало много публики, несмотря на то, что некоторые проходили в экстремальных условиях. Как, например, психолог и писатель Наталья Керре читала лекцию о том, как помочь близкому человеку избавиться от пагубной зависимости, на открытой сцене под проливным дождем. Слушатели сидели под зонтами, но ни один не ушел со встречи. Не отменил из-за ливня свой приезд на фестиваль и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На площадке «Лекторий» тем временем было жарко: современные камчатские авторы-прозаики горячо дискутировали между собой и со зрительным залом на злободневные темы. Например, о роли печатного слова в современном мире, можно ли говорить, что книга сейчас – не более, чем фетиш. И о том, как по-настоящему полюбить Камчатку, уехав на материк.

«Когда видишь, как люди под дождем слушают лекции, спорят о литературе, с нетерпением ждут встреч с любимыми писателями, понимаешь — мы делаем действительно важное дело. Наш фестиваль – безошибочный маркер, показывающий, что в самом отдаленном уголке России живут люди, которым небезразлична культура. Гости «Тоталфеста», которые приезжают на Камчатку со всей страны, удивляются этому не поддельному, живому интересу камчатской публики. А мы видим в нем подтверждение того, что «Тотальный фестиваль» — очень своевременная инициатива, и он будет жить», — считает организатор фестиваля, и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Университет не только является бессменным инициатором мероприятия, но и уже традиционно представляет на нем свою научную школу. Так, на фестивале была открыта выставка, посвященная итогам этнолингвистической экспедиции в поселок Палана, которую КамГУ им. Витуса Беринга провел этим летом. А руководитель экспедиции, научный сотрудник университета, глава Центра межкультурных коммуникаций Анатолий Сорокин выступил с лекцией «Языковое многообразие Камчатки». Доцент кафедры теоретической и практической психологии КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ширяева рассказала о психологии чтения. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии Алина Кириллова сделала экскурс на тему «Охота на Камчатке: от условия выживания до увлечения», а ее коллега по кафедре Наталья Камардина выступила с лекцией «История и живопись: лабиринт отражений на примере одной картины».

А коллектив сотрудников кафедры теоретической и практической психологии КамГУ им. Витуса Беринга провел мастер-класс по использованию в образовательном процессе только что увидевшего свет логопедического пособия «Азбука Камчатки», которое включает слова и иллюстрации, связанные с природой, историей и культурой полуострова.

Продолжил тему камчатской идентичности на фестивале Дом культуры «ГЭС-2», представив постановку «Рябиновый лес» — переложение чеховского «Вишневого сада» на корякский язык.

Молодые камчатские комики подняли настроение зрителям остроумным литературным стендапом. Детский поэт Андрей Усачев и писательница Галина Дядина собрали маленьких посетителей фестиваля на концертную программу «Что можно делать с облаками?», а писатель Василий Авченко рассказал про прадедушку Виктора Цоя.

В проекте «Эхо времени», посвященному 80-летию Победы, семь московских поэтов читали военную лирику на площадке «Костер».

Помимо эстетического удовольствия от интеллектуального досуга, студенты КамГУ им. Витуса Беринга получили практическую пользу: издательства «Самокат» и «Молодая мама» предоставили им скидки на свои книги.

Завершился «Тотальный фестиваль. Камчатка читает» 8 сентября, в День грамотности, онлайн-марафоном, кульминацией которого стало объявление автора текста, с помощью которого будут проверять свою грамотность участники акции «Тотальный диктант» в 2026 году. Им стал обладатель национальной литературной премии «Большая книга», исследователь истории русской литературы XX века, ректор Литературного института им. Горького, писатель Алексей Варламов.

«Тотальный фестиваль. Камчатка читает» стал литературным событием федерального масштаба, о чем свидетельствует и интерес со стороны жителей полуострова, и заинтересованность в участии приглашенных гостей. Развивать и расширять проект поможет поддержка Минцифры, Правительства края и фонда «Тотальный диктант».