В издательстве Inspiria впервые на русском языке вышла книга Томми Оринджа «Там мы стали другими»

«Мы – поступки наших предков. Их способ выживания. Мы – воспоминания о том, чего мы не видели своими глазами, но эти воспоминания живут в нас, мы их чувствуем, и именно они заставляют нас петь, танцевать и молиться так, как мы это делаем сегодня. Память неожиданно вспыхивает и расцветает в нашей жизни, как просачивается сквозь одеяло кровь из раны от пули, выпущенной теми, кто стреляет нам в спину ради того, чтобы заполучить наши волосы, наши головы за вознаграждение, а то и просто чтобы избавиться от нас».

Автор принадлежит к североамериканским народностям шайенны и арапахо. Он рассказывает о своих современниках, так называемых «городских индейцах», живущих в Окленде, штат Калифорния. Это выходцы из особых резерваций, де-юре встроенных в федеральную инфраструктуру США. Фактически эти граждане страны, балансируя между сохранением традиционного сообщества и интеграцией в государственную систему, не принадлежат ни одной конкретной культуре, поскольку в таких колониях живут представители разных племен. На протяжении многих лет им приходится сталкиваться с расовой дискриминацией, безработицей и следующими за ними депрессией, наркотической абстиненцией и алкогольным синдромом плода – отклонением в развитии, вызванным алкоголизмом матери во время беременности.

Сюжет строится на жизни двенадцати персонажей и поднимает темы, актуальные не только в контексте этнической идентичности, но и общечеловеческом: отсутствие равных возможностей для всех граждан, домашнее насилие, алкоголизм, наркомания и их разрушительные психофизические и социальные последствия. У этих людей уже отобрали прошлое. Загнали в резервации их настоящее. Возможно, у них есть шанс на счастливое будущее.

Америка Оринджа – незнакомая страна, далекая от представлений тех, кто составлял впечатления по книгам и фильмам. Америка Оринджа – земля коренного населения. Тех, кто жил здесь задолго до прихода европейцев. Это те самые индейцы, чей утрированный образ долгими десятилетиями поддерживался в массовой культуре, но не имеет ничего общего с реальностью. Это душераздирающий, провокационный роман о поисках аутентичности. Это исконная Америка и ее история, которая создается здесь и сейчас из сложенных в причудливый узор искалеченных судеб потомков древних племен североамериканских индейцев. Ритуальный танец, рисунок которого приходится подсматривать на YouTube. Религия без храмов и жрецов – звенящая в крови, вплетенная в цепочку ДНК.

Роман стал финалистом Пулитцеровской премии 2019 года и награжден Золотой медалью California Book Awards.

Книга – Ошеломляющий дебют американского автора о городских индейцах в поисках аутентичности.

Для справки:

Томми Ориндж (род. 19.01.1981, Окленд, штат Калифорния, США) – американский писатель, преподает в Институте искусств американских индейцев, в юности несколько лет играл в национальной сборной хоккея на роликах. Его дебютный роман «Там мы стали другими» стал лучшей книгой 2018 года по версии Amazon, финалистом Пулитцеровской премии 2019 года, заслужил признание критиков и переведен на 28 языков. Живет в Калифорнии с женой и сыном.

украли