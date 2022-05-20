УЛЬЯНОВСК: Музей А.А. Пластова открывает выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин. Изложение»

21 мая в 18.00 в Музее А.А. Пластова откроется анимационная выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин. Изложение». Это новый проект мастера и ульяновские жители первыми познакомятся с необычными работами в рамках Международной акции «Ночь музеев».

На выставке будет представлено 49 картин — эскизов к мультипликационным фильмам «Леший» и «Аппетит». Художник решил показать поэта таким, каким он был в повседневной жизни, освободить его образ от клише и стереотипов, сделав живым и веселым. «Мое обращение в творчестве к Пушкину состоялось, конечно же, закономерно, как у каждого художника, — комментирует автор, — но тот отправной момент, который потянул за собой все последующие циклы, серии, темы произошел на грани перехода в другую реальность. Все просто, без фантасмагорий и «заумствований». Я, по всей видимости, был настолько погружен в Пушкина, в его образы, в тему, что вдруг увидел среди полей, домов, рек и озёр, цветочных орнаментов выглядывающего Александра Сергеевича. Не было никаких сомнений в реальности происходящего. Так появился Пушкин, отдыхающий среди цветущих лугов, бредущий по окрестным полям, коротающий длинные ночи с няней… … Народный

Поэт и природа оказались настолько едины по духу, что произошло маленькое чудо и для художника. Я вдруг открыл для себя своего Пушкина. Увидел его в повседневной жизни. Без бронзы и монументализма, без пьедестала и недосягаемости. Но при этом он всегда Поэт…».

На выставке «Пушкин. Изложение» посетители также смогут увидеть пилотную серию мультипликационного фильма по эскизам Игоря Шаймарданова «Русалочка», а заключительным этапом открытия станет мастер-класс по изготовлению игрушек из вязальных нитей от заведующей передвижными выставками Ульяновского областного художественного музея Светланы Сабирзяновой.

Игорь Шаймарданова — автор нескольких циклов: «Ситцевый Пушкин» (2001), «Михайловские царапки» (2005), «Пушкинский календарь» (2006), «Пушкин и Арина Р.» (2010), «Царское село» (2010), «Азбука Пушкиногорья» (2012), «Новый старый Пушкин» (2013). В художнике постоянно происходит внутренняя работа по поиску образов, сюжетов, композиций и техник воплощения; он экспериментирует в живописи и графике, создает новое направление с процарапыванием контура рисунка на мелованном картоне иглой, после чего в лист втирается масляная краска, выявляя сделанный ранее рисунок. Произведения Шаймарданова искрятся красками, они ироничны, добродушны, а главное – талантливы. Его творчеству присущи вечные темы существования человека: рождение и проводы в иной мир, безудержное массовое веселье и каждодневные житейские заботы сельских жителей. Это мир традиционного уклада, покоя, гармонии и единения с природой. Все то, что восхищало и привлекало Александра Сергеевича Пушкина в русской усадебной и деревенской жизни.

Художник Игорь Дмитриевич Шаймарданов родился в г. Камбарке (Удмуртия) 7 февраля 1964 года. Окончил Нефтекамскую художественную школу, Йошкар-Олинское художественное училище, Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства. С 1995 г. работает как театральный художник. Член Союза художников России и Союза театральных деятелей России. В 2008 и 2009 гг. был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в с. Михайловском. Его работы хранятся в Пушкинском Заповеднике, Государственном музее А. С. Пушкина (Москва), Всероссийском музее А. С. Пушкина (Санкт–Петербург), Музее-квартире В. В. Набокова (Санкт–Петербург), Псковской картинной галерее, частных собраниях.

Выставка «Пушкин. Изложение» будет работать до 22 июня 2022 года.

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