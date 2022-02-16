В Москве прошло открытие нового арт-пространства — галереи ARS Gallery

15 февраля 2022 года в Москве состоялась презентация нового арт-пространства — галереи ARS Gallery.

В коллекцию галереи современного российского искусства вошли работы молодых, талантливых и уже получивших признание художников и скульпторов. По мнению владельцев ARS Gallery, российское искусство сильно недооценено. Главные задачи, которые ставит перед собой команда галереи – его популяризация и достойная презентация на мировом уровне.

Гостям мероприятия была представлена экспозиция, отличающаяся высоким уровнем исполнения и академичностью используемых техник. Зрители смогли переосмыслить символы российской действительности, побыть наедине с ультрафиолетовыми полотнами в полной темноте и погрузиться в атмосферу огней мегаполиса под звуки джазовой музыки и игры на арфе.

Публика отметила особый магнетизм работы «Фатум» питерского художника Ильи Крейдуна. Вдохновленный образом мифологического образа Медузы Горгоны – змееголовой женщины, превращающей людей в камень – художник выполнил картину в зеркале с подсветкой. Мифологическое существо как будто оживает, проецируясь в бесконечном пространстве зеркал.

Нино Чечелашвили в своей работе «Рождение Евы из ребра Адама» запечатлила в бронзе вечную тему: многогранность и взаимозависимость отношений мужчины и женщины.

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Никита Паречин, представитель «московской» художественной школы, удивил публику новым прочтением 90-х с их балабановским романтизмом и обречённостью.

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А пронзительная серия картин Егора Щаблыкина «Ржавый Крым» навеяла гостям ностальгию по детству на берегу моря.

На закрытой арт-вечеринке присутствовали представители бизнес сообщества, звезды отечественного шоу-бизнеса, кино и телевидения: Катя Гордон, Алексей Чадов, Карина Кросс, Анна Калашникова, Мария Янковская, Юлия Герман, Снежанна Тон, Надежда Гуськова, Марина Крассовка, Денис Десюк, а также заслуженные художники и искусствоведы.

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Коллекционеры и ценители современного искусства могут ознакомиться с коллекцией и посетить ARS Gallery по предварительной записи на сайте www.arsgallery.ru

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