Уникальный музейный комплекс Новодевичьего монастыря появится в Москве

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на создание в Хамовниках экспозиционно-выставочного музейного центра, который войдет в структуру Государственного исторического музея. Застройщик объекта – публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Работы проводятся в рамках Указа Президента Российской Федерации № 280 «О праздновании 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва)». Юбилей православного ставропигиального женского монастыря, расположенного на Девичьем поле, будут праздновать в 2024 году. В музее, основная экспозиция которого будет посвящена этому событию, будут храниться и выставляться ценные художественные и исторические памятники, включенные в Музейный фонд РФ, для чего здесь оборудуют фондохранилище, вспомогательные помещения для работы с коллекциями и помещения для проведения выставок и массовых культурно-просветительских мероприятий.

«Художественным проектом музея Новодевичьего монастыря предусмотрено его оснащение всем необходимым витринным и фондовым оборудованием. Здесь создадут все условия для изучения и показа коллекций, безопасного хранения музейных ценностей, защиты от разрушения, порчи или хищения», – отметил главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Павел Крутяков.

Экспозиционные залы на разных этажах свяжут винтовые лестницы, расположенные вокруг центральной двухсветной витрины. 1100 кв. м займет фондохранилище, где разместят экспонаты из Фондового отдела «Усадьба Измайлово» и Отдела древнерусской живописи: фотографии и графику, прориси, старопечатные и рукописные книги, фрески и другие ценные предметы.

«Общая площадь четырехэтажного здания с подвалом превысит 10 тыс. кв. м. Под экспозиционно-выставочное пространство отдадут 1700 кв. м», – сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

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