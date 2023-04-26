Уральская ночь музыки объявила хедлайнеров и площадки

Сегодня в 12 часов, в креативном кластере «Домне» (Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16) состоялась пресс-конференция. Ее спикерами стали Сергей Владимирович Радченко, Илья Николаевич Марков, Евгений Львович Горенбург и Эльвира Глебовна Архангельская.

На Октябрьской площади запланирована традиционная акция «Светает». Тысяча зрителей и музыкантов встретят новый день и вместе споют главную песню фестиваля («Серенада трубадура») вместе с автором самых добрых песен Валерием Сюткиным и камерным оркестром B-A-C-H.

Главной площадкой фестиваля объявлена «Магистерия» на Площади 1905 года. Сцена объединит академическую, народную и джазовую музыку. Прозвучит часть кантаты «Александр Невский» Прокофьева и «Здесь хорошо» Рахманинова. Запланирована программа «Месса мира» Дженкинса.

Площадка «Рок-герой» на площади Советской армии объединит мастодонтов рока. Среди них Вадим Самойлов – основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей, а также заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина. Начнут программу молодые рок-коллективы.

Солисты «Урал Опера Балет» выступят с ариями с балкона здания и возвысятся над городом вместе с музыкой. Также была анонсирована площадка «Музыка закрытых окон», где выступит фри-джаз-группа «Бром».

На академической площадке Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) расположится сцена «Бисквит-пиано». На входе в колледж в честь его 80-летия прозвучит джазовая и академическая музыка, а также выступят солисты оркестра Юрия Башмета.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства экономического развития Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, в рамках празднования 300-летнего юбилея города.

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