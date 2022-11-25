Урсуляк и Заводюк станут ведущими церемонии вручения Премии «Звезда Театрала»-2022

Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» приоткрывает кулисы грядущей церемонии вручения премии и объявляет имена ведущих главного театрального события уходящего года. На юбилейном торжестве, которое состоится 5 декабря в Театре Вахтангова, в этой роли выступят звёзды театра и кино – Александра Урсуляк и заслуженный артист России Андрей Заводюк. Как и в предыдущие годы, выбор ведущих церемонии награждения обусловлен главными критериями – высоким уровнем профессионализма и любовью главного театрального жюри – зрителей.

Александра Урсуляк – артистка, бесспорно обладающая названными качествами: в разные годы она была отмечена профессиональным сообществом в премиях «Золотая Маска» и «Хрустальная Турандот», а в 2013 году удостоилась звания лауреата премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучшая женская роль». В 2023-м году Александра отпразднует юбилей – двадцать лет профессиональной деятельности в Театре им. Пушкина, куда актриса была принята после окончания Школы-студии МХАТ (курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака). Сегодня Александра Урсуляк не только успешно творит на сцене и в кино, но и выступает в качестве педагога ГИТИСа, где ведет занятия по актерскому мастерству.

Заслуженный артист России Андрей Заводюк также хорошо известен зрительскому жюри «Звезды Театрала»: в 2019 году он был ведущим торжественной церемонии вместе с Аней Чиповской. Свою профессиональную карьеру артист начинал в регионах страны – Чечне и Кемеровской области, – а в 2005-м ему присвоили почетное звание Заслуженного артиста Чеченской Республики. Сегодня Андрей Заводюк также более 20 лет служит в Театре им. Пушкина, много снимается в кино и занимается преподаванием в стенах родного ГИТИСа, где сам обучался актерскому мастерству.

В последние дни подготовка к торжественному вечеру в самом разгаре. Театр им. Вахтангова, Московский театр оперетты и Театр кукол им. Образцова готовят яркие музыкальные сюрпризы для зрителей. А церемонию ставит молодой талантливый артист и режиссёр Эльдар Трамов, который уже успел заявить о себе целым рядом ярких запоминающихся ролей в спектаклях Театра им. Вахтангова. Он ассистировал и в постановке «Война и мир» – премьере, прогремевшей в столичном театральном сообществе в прошлом сезоне. Первая самостоятельная режиссерская работа Эльдара также привлекла внимание аудитории: его спектакль «Обратная сторона медали» по пьесе Флориана Зеллера настолько впечатлил зрителей, что постановка вошла в шорт-лист премии в номинации «Лучший спектакль. Малая форма», где представлены и «Дни Савелия» Марины Брусникиной (РАМТ), а также «Тварь» Никиты Кобелева (Александринский театр).

До торжественного вечера осталось совсем немного времени. Уже 5 декабря с главной сцены Театра им. Вахтангова объявят итоги финального голосования пятнадцатой «Звезды Театрала». «Сейчас претенденты на победу как никогда нуждаются в поддержке зрителей, ведь последний этап выбора завершится ровно через неделю – 30 ноября, - говорит президент Премии Валерий Яков. - Поэтому мы ещё раз призываем всех зрителей, которые пока не успели проголосовать, поддержать претендентов на награду».

Для того, чтобы сделать свой выбор, достаточно зайти на официальный сайт «Звезды Театрала» https://teatral-online.ru/star/shortlist/. Среди номинантов – ведущие артисты театра и кино Ольга Лерман, Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Виктор Добронравов, Анастасия Стоцкая, Максим Аверин, Алиса Фрейндлих, Юрий Чурсин, Елизавета Янковская, Павел Деревянко, Дарья Мороз, Дмитрий Чеботарёв, Марьяна Спивак, Игорь Петренко и другие.

По традиции зрителей ожидает неповторимый вечер: звёзды на сцене, звёзды в партере, звёзды в фойе. Попасть на торжественную церемонию и лично увидеть своих кумиров – звёзд театра и кино – может каждый желающий. Билеты на «Звезду Театрала» уже в продаже.

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