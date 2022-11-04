В 4-м Крутицком переулке столичные археологи обнаружили целый набор кухонной посуды

Артефакты отправились в мастерскую на реставрацию. После этого их передадут в музейный фонд.

Интересным объектом при раскопках в 4-м Крутицком переулке оказались остатки сгоревшего дома времен Павла I (конец XVIII – начало XIX вв.). Видимо, пожар был неожиданным и люди буквально спасались бегством, бросая вещи. Здесь сохранился целый набор кухонной посуды.

«В 4-м Крутицком переулке столичные археологи обнаружили коллекцию артефактов, связанную с бытом москвичей, живших здесь несколько столетий назад. Это набор кухонной посуды, состоящий из сковороды с железным чапельником (кухонный инструмент в виде короткой или длинной съёмной ручки для сковороды) и нескольких абсолютно целых неповрежденных белоглиняных варочных горшков XVIII века. Всего же во время археологических раскопок в 4-м Крутицком переулке специалисты обнаружили 280 индивидуальных находок и множество массового археологического материала», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кроме этого, среди столовой посуды есть множество обломков небольших чашечек и блюдец с тонким синим растительным орнаментом дельфтского производства. Они производились в то время в огромных количествах и целыми кораблями завозились в другие страны.

Своё название переулок получил от находившегося поблизости Крутицкого подворья архиереев Сарских и Подонских. Подворье образовалось в конце XIII века, а со 2-й половины XV столетия стало постоянной резиденцией Сарских и Подонских владык. Монастырь был разорён после набега крымского хана Девлет Гирея на Москву в 1571 году, постепенно восстанавливался в правление царей Федора Ивановича и Михаила Федоровича. Упразднена епархия была в 1764 году Название подворья восходит к урочищу Крутицы – местности на высоком крутом берегу Москвы-реки.

До строительства в 20–40-е годы XVIII столетия вокруг Москвы таможенной границы – Камер-Коллежского вала, включившей исследуемые территории в границу города, эти земли относились к пригородным.

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