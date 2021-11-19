В Artplay 20 ноября пройдет пластический перфоманс, осмысляющий историю места

20 ноября 2021 года в Центре дизайна Artplay состоится перфоманс «Поток-поточность». Он посвящен пластическому исследованию механистичности: начиная от ее проявлений в производстве и заканчивая осознанием непрестанной работы внутреннего, личностного механизма, формирующего нашу идентичность.

Работая с историей завода «Манометр», на территории которого расположился креативный кластер, погружаясь в наблюдение проявлений механических схем на социальном и внутреннем, индивидуальном психологическом уровне, перформеры создадут физическую постановку, переосмысляющую пространство внешнее и внутреннее, историческое и персональное.

Перфоманс представляет собой 40-минутную пластическую постановку, в которой через танец обретает семиотику диалог человека и пространства, личного и внешнего, настоящего и неестественно цикличного.

Автор, постановщик перфоманса — Елизавета Суворова, художник-перформансист, постановщик работ, совмещающих художественные и театральные практики, теоретик авангарда. В свои работы включает методы, которые практиковались ещё в 20-е годы дадаистами и позже — учителями школы баухаус.

Мероприятие проходит в рамках публичных показов итогов лаборатории «Наследие как перформанс».

Начало в 19:00.

Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации. Место проведения — большой холл строения 2, вход 2А.

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