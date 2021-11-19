В Гостином Дворе пройдет Архитектурный благотворительный аукцион в поддержку молодых архитекторов и дизайнеров

26 ноября 2021 года в Гостином Дворе пройдет Архитектурный благотворительный аукцион, посвященный теме «Идеи в Архитектуре». Средства, вырученные на аукционе, будут направлены в пользу нового поколения талантливых зодчих, а именно, для создания экспозиции лучшего архитектурного бюро – победителя проекта «Архитектура NEXT!». Проект реализуется в рамках выставки АРХ Москва при поддержке Москомархитектуры и посвящен творчеству перспективных молодых команд России. В состав жюри конкурса входят ведущие российские архитекторы – участники раздела АРХ Каталог, одного из основных смысловых разделов выставки АРХ Москва, который традиционно представляет актуальный срез лучшей современной российской архитектуры. На вырученные средства бюро-победитель сможет создать свою собственную экспозицию в рамках выставки АРХ Москва в Гостином Дворе.

Аукцион состоится 26 ноября в пространстве Клуба АРХ Москва в Гостином Дворе.

В настоящее время работает выставка-предпоказ, на которой можно ознакомиться с аукционными лотами. Выставка и аукцион посвящены теме «Идеи в Архитектуре» и являются продолжением главной дискуссии выставки АРХ Москва 2021. В этом году, АРХ Москва поставила своей задачей обсудить «откуда и зачем появляются новые идеи, как устроен мир идей, в каких взаимоотношениях он находится с материальным миром, как придумывается и рождается будущее, и как будущее придумывает нас». Идейную основу ярмарки закладывал Специальный проект АРХ Москва 2021, посвящённый градостроительной политике города Москвы, проведенный под патронатом Правительства Москвы, при поддержке Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов. Своеобразным ответом на поставленную тему, стала Идея Москвы в системе координат «НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ. ИДЕАЛЬНОЕ». Единицей измерения экспозиций послужили разные пространственные «сущности»: от фрагментов архитектурных концепций и теорий до проектов создания нового города. Дискуссионные залы АРХ Москвы превратились в исследовательские лаборатории по переосмыслению языка идей и прорывов в архитектуре. В программе и экспозиции АРХ Москвы взгляд архитектора на мироустройство как бы дополнялся другими аспектами видения — философским, художественным и научным.

В качестве лотов на аукционе будут представлены эскизы, которые вошли в основу спецпроекта АРХ Москва 2021. Их авторами являются такие ведущие архитекторы и теоретики нашего времени как Сергей Кузнецов, Тотан Кузембаев, Сергей Скуратов, Юрий Авакумов, Николай Полисский и другие. Также, лотами станут так называемые «архитектурные салфетки» авторства Ильи Мукосея, Юрия Виссарионова, Сергея Эстрина, архитектурных бюро Мегабудка, Atrium, Panacom и АБ Крупный План. Эти эскизы являются живым воплощением идей, сгустком мысли, которую архитектор, как творец, выплескивает на бумагу, порой в самых неожиданных формах. В дополнение к ним, будут представлены объекты современного искусства, идейно связанные с темами архитектуры будущего, утопии и «идеального города», например графика Юлии Малининой, чей проект «Дистополис» получил специальный приз от жюри конкурса АрхиГрафика на выставке АРХ Москва в 2020 году. Изюминкой экспозиции станет серия графики знакового советского архитектора Алексея Щусева.

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