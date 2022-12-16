В Artplay нашли «капсулу времени» с посланием из прошлого – ее вскроют перед Новым годом 

«Письмо в будущее», написанное молодежью завода «Манометр» 50 лет назад, случайно обнаружили сотрудники кластера в прошлом году.





В канун Нового года в Центре дизайна Artplay, расположенном на бывшей территории приборостроительного завода «Манометр», вскроют необычный артефакт – так называемую капсулу времени с посланием из прошлого. Год назад ее нашли сотрудники креативного кластера в помещениях бывшего бомбоубежища.



Отправлять «письма в будущее» было во времена СССР весьма распространенной практикой. В основном торжественные послания потомкам закладывались в памятные даты, посвященные революции, и нередко содержали крайне романтические представления о будущем. Так, например, 4 ноября 2017 года в Новосибирске вскрыли капсулу времени из 1967 года с текстом следующего содержания: «Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе <...> Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций».

Капсула времени, найденная в Artplay, была заложена комсомольцами завода «Манометр» в 1972 году по случаю 50-летия образования СССР с напутствием вскрыть её через 50 лет – в день столетия СССР.



27 декабря мы приглашаем всех, кто увлекается историей, на торжественное мероприятие по вскрытию капсулы. Оно пройдет в 12.00 в холле строения 12, где ранее располагалась главная проходная завода «Манометр». Гостями открытия станут москвоведы, бывшие работники завода «Манометр», которых нам удалось найти, представители музея «Басмания», а также жители района.



Вскоре после вскрытия капсула времени станет еще одним экспонатом «Открытого музея» Artplay. Проект «Открытый музей» был запущен летом 2022 года и представляет собой бесплатную экспозицию стрит-арт и паблик-арт объектов на территории, созданных такими художниками, как Алексей Лука, Слава ПТРК, Sneksy, Кристиан Геми (С215), Андрей Кузькин и др. Каждый экспонат «Открытого музея» сопровождается аудиогидом.

Капсулу и артефакты из нее разместят под стеклянным куполом в строении 12. Там же будет заложена и новая капсула с посланием потомкам, которую нужно будет вскрыть в 2072 году, а также аудиогид по истории района Сыромятники и завода «Манометр», записанный краеведом и почетным гражданином Басманного района Андреем Леднёвым.

Текст «письма в будущее» из новой капсулы будет написан искусственным интеллектом, что отражает развитие технологий на текущий момент.



Целью создания капсул времени является передача потомкам знаний о жизни людей в ту эпоху, когда капсула была заложена. Поэтому Центр дизайна Artplay призывает всех активных горожан подумать над теми артефактами, которые следует перезаложить в капсулу в 2022 году. Свои предложения можно направить на почту pr@artplay.ru. Авторы самых оригинальных идей получат призы от Artplay.

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