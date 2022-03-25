На ВДНХ отметят День ремесленника

27 марта Главная выставка страны приглашает на тематическую программу, приуроченную ко Дню ремесленника. В этот день на ВДНХ откроется «Город мастеров». Гостей ждут театрализованные представления, интерактивные игры, мастер-классы и ярмарка рукоделия.

«Город мастеров» разместится на двух площадках, где можно будет окунуться в атмосферу средневекового праздника. На площади Промышленности в 12:30, 14:30 и 16:30 посетители увидят театрализованные представления по мотивам различных ремесел. Артисты исполнят акробатические номера внутри шестиметрового колеса «мельницы» и на канате в виде нити стилизованной прялки. Все желающие смогут принять участие в традиционных русских забавах и играх: попробовать пройтись на низких ходулях, научиться жонглировать, удержать баланс на бревнах или забить гвоздь на скорость. Также с 12:00 до 18:00 гостей ждут костюмированные шествия музыкантов.

В это же время в Парке ремесел ВДНХ развернется ярмарка. На площадке перед павильоном №47 («Дом ремесел») можно будет приобрести работы мастеров и ремесленников: деревянную посуду и льняные изделия, матрешки и детские игрушки, сумки, кошельки и другие аксессуары из рогожки, а также пряники ручной работы, леденцы на палочке и яблоки в карамели. Кроме того, посетители смогут попробовать себя в кузнечном деле и раскрасить красками фигуры животных. Мастер-классы будут идти с 12:00 до 18:00, регистрация не требуется.

В павильоне №47 состоятся бесплатные творческие занятия от резидентов Парка ремесел. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. В 12:00 мастерская Марии Багмет приглашает на лекцию по созданию дизайнерских предметов. С 14:00 до 15:00 здесь пройдет мастер-класс по росписи одежды в мраморной технике и декорированию стразами, с 16:00 до 17:00 — по изготовлению дизайнерской броши. В кожевенной мастерской Bottega Berto в 13:00, 15:00, 17:00 научат создавать брелоки из кожи.

Мастерская «Особая керамика» с 13:00 до 13:30 проведет мастер-класс «Составление керамической мозаики», с 14:30 до 16:00 здесь пройдут лекция про гончарное мастерство и мастер-класс по лепке. С 13:00 до 15:00 в цветочной мастерской «Май-Май» флористы покажут, как составлять бутоньерки, с 16:00 до 18:00 — броши из цветов. А в архитектурно-производственной мастерской Uniquely с 15:00 до 17:00 гостей научат делать домик-подсвечник из дерева.

День ремесленника отмечается в России 30 марта, он посвящен ручному производству и творчеству.

В этом году Парку ремесел на ВДНХ исполнится шесть лет. Он расположен в северной части Выставки на площади 25 гектаров. Креативное пространство объединяет общественные мастерские различных направлений, где гости могут овладеть ремеслом. Например, научиться гончарному мастерству и художественной росписи по ткани, созданию украшений из стекла и предметов интерьера из дерева, производству сыров и десертов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.