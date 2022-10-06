В ASKERI GALLERY открылась выставка российского художника Павла Полянского

В московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY открылась выставка российского художника Павла Полянского. Основательница галереи Полина Аскери представила новую серия работ Павла, посвященную рефлексии об ушедшем лете, как от одного из самых ярких и насыщенных периодов года.

Как и прежде, красивый женский образ является смыслообразующим на картинах Полянского. Вокруг него формируется особая реальность, наполненная иллюзией бесконечного спокойствия и фантазии. Женщины Полянского – истинное олицетворение летнего зноя и полуденной дремы, в которой соединяются сон и явь, человеческое и природное начала.

«С приходом осени забываются теплые летние краски, и память о лете сменяется тяжестью дождливого осеннего неба над головой и ощущением замирания, погружения в глубокий сон. Павел Полянский – редкий художник, который смог не просто запечатлеть лето: он зафиксировал во времени и пространстве флюиды, запахи и эмоции этого периода, дав нам возможность вдохнуть их в свою жизнь и заново прожить мгновения искреннего, бесконечного счастья», – говорит Полина Аскери.

Первыми экспозицию увидели: Виктор Шкулев, Халед Джамиль, Александр Четвериков, Эвелина Бледанс, Ангелина Аскери, Ирина Чайковская, Олеся Кожина-Бословяк, Ирина Йовович, Антонина Клименко, Юлиан (Люба и Аркаша), Дарья Давыдова, Виктория Полякова, Костанстин Андрикопулос и многие другие.

Фото — Антон БЫСТРОВ

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