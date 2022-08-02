В аудиосервисе Звук создан плейлист для прогулок по фестивалю

В аудиосервисе Звук появился профиль цикла городских мероприятий «Московские сезоны». Внутри него можно послушать плейлист с сочными летними треками. Их составили к фестивалю «Московское варенье. Возвращение легенды».

В первой подборке — два десятка песен. Среди них «Тополиный пух» «Иванушек Int», «А лето цвета» Юрия Шатунова, «В городе лето» Uma2rmaN, «Лето это…» «Отпетых мошенников» и другие популярные композиции российской эстрады.

Достаточно набрать в строке поиска в аудиосервисе «Московские сезоны», и «Звук» предложит вам прослушать плейлист, поднимающий настроение. А ведь это так важно — получать летом удовольствие от прогулок! Совместить хорошую музыку и радость от летних даров можно и на фестивале «Московское варенье. Возвращение легенды». С 29 июля по 7 августа в столице открыты 23 площадки, на которых можно найти разнообразные десерты: джемы, варенья, конфитюры, повидло, ягодные сборы, конфеты, мороженое ручной работы и многое другое!

Специально к фестивалю плейлист от «Московских сезонов» разнообразили интересными тематическими фактами о «Московском варенье. Возвращение легенды». Например, вы узнаете, когда появилось первое варенье в мире, какое именно нравилось Екатерине Второй и почему из клубники получается настоящий эликсир молодости.

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