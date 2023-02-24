В АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург представлена уникальная выставка картин современного художника

Фонд поддержки и развития современного искусства art.coordinate развивает направление «Искусство как конкурентное преимущество в бизнесе», которое помогает компаниям находить точки пересечения с художниками и благодаря им выходить на новый уровень соприкосновения со своей аудиторией. Специально для АВТОДОМ BMW была разработана экспозиция «Теория большого взрыва». Автор картин – художник монументалист, преподаватель Академии Штиглица – Ростислав Лиханов. Выставка произведений проходит в дилерском центре АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург по адресу улица Стартовая, 10.

На композиции из пяти картин изображен генезис жизни на Земле. Идеей для создания серии послужило знакомство с Большим адронным коллайдером, расположенным в Швейцарском центре ядерных исследований. Генезис жизни и этапы формирования цивилизаций изображены в виде динамичных осколков и формируют единую композицию. Картины созданы на iPad и напечатаны на холстах.

Динамика, прогресс и развитие, использование новых инновационных подходов – это то, что выделяет компанию АВТОДОМ BMW среди остальных автомобильных дилеров. Приглашаем гостей в дилерский центр на Стартовую, 10 насладиться произведениями современного искусства и оценить высокотехнологичные автомобили бренда BMW. В АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург экспонируются самые современные автомобили, доступные к покупке. Например, в дилерском центре представлены BMW 7 серии и BMW X7.

«АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург активно поддерживает современное искусство. Мы всегда открыты к новому и стараемся радовать клиентов дилерского центра не только уникальными автомобилями BMW, но и необычными произведениями искусства Совместный проект с Фондом art.coordinate – отличная возможность поддержать современных деятелей искусства. Динамичные картины Ростислава Лиханова как нельзя лучше гармонируют с атмосферой дилерского центра и привлекают внимание гостей», – отметила Ольга Емельянова, директор по продажам АВТОДОМ BMW Санкт-Петербург.

«Компания АВТОДОМ BMW строит будущее из важных точек притяжения в настоящем. Мы рады, что одной из таких точек является искусство и что его импульс привел к сотрудничеству с Фондом art.coordinate» – поделилась Калинина Дарья, основатель и президент фонда поддержки и развития современного искусства art.coordinate.

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