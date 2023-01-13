В Барнауле восстановят католический собор

Государственная экспертиза Алтайского края рассмотрела документацию на реставрацию памятника историко-культурного наследия – католического собора, расположенного в Барнауле на проспекте Ленина, дом 44. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.
Собор в центре Барнаула был построен в 1913 году на средства местной католической общины, которая оформилась в городе в конце XIX века. Архитектурный проект здания – единственного в городе, выполненного в неоготическом стиле – подготовил гражданский инженер Иван Носович, он же руководил строительством. В 1930-х годах собор передали Главаптекоуправлению, после чего снесли его верхнюю остроконечную часть, сделав из величественного, устремленного вверх сооружения обычную двухэтажную постройку. На первом этаже разместили аптеку, второй сделали жилым. Также в здании долгое время располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.
Проектными решениями, рассмотренными Государственной экспертизой Алтайского края, предусмотрена реставрация памятника историко-культурного наследия. Планируется в течение трех лет восстановить костел, после чего он будет передан католической церкви.
Проектную документацию подготовила Творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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