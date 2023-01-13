В Барнауле восстановят католический собор

Государственная экспертиза Алтайского края рассмотрела документацию на реставрацию памятника историко-культурного наследия – католического собора, расположенного в Барнауле на проспекте Ленина, дом 44. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Собор в центре Барнаула был построен в 1913 году на средства местной католической общины, которая оформилась в городе в конце XIX века. Архитектурный проект здания – единственного в городе, выполненного в неоготическом стиле – подготовил гражданский инженер Иван Носович, он же руководил строительством. В 1930-х годах собор передали Главаптекоуправлению, после чего снесли его верхнюю остроконечную часть, сделав из величественного, устремленного вверх сооружения обычную двухэтажную постройку. На первом этаже разместили аптеку, второй сделали жилым. Также в здании долгое время располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.

Проектными решениями, рассмотренными Государственной экспертизой Алтайского края, предусмотрена реставрация памятника историко-культурного наследия. Планируется в течение трех лет восстановить костел, после чего он будет передан католической церкви.

Проектную документацию подготовила Творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.