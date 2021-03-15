«Владимир Лагранж 1960–1990». Вышла в свет монография главного фотографа «оттепели» Владимира Лагранжа

Владимира Лагранжа (род. 1939) называют «певцом гуманистической фотографии»: в центре его репортажа всегда человек. Автор смотрел на каждого своего героя в отдельности, ставя его образ в центр кадра. Искусствовед Михаил Сидлин говорит о Владимире Лагранже как о «динамическом реалисте», отмечая, что, будучи сотрудником официальных изданий СССР, мастеру удавалось избегать идеологической рамки: «Гуманизм по-советски имел особый оттенок, – героический. Но символические значения снимков Лагранжа далеки от советских клише. Он обращается к общечеловеческому – психологии отношений, анализу взаимосвязей между людьми».
Новая монография, включающая 150 самых известных работ автора с 1960‑х по 1990‑е, состоит из двух разделов. В репортажах Владимира Лагранжа отражается дух эпохи: две главы книги объединяют этапы творчества фотографа, которые пришлись на период коренных изменений в обществе СССР. Вместе со временем менялся фокус внимания фотографа, издатели книги постарались отразить смену сюжетов и характеров героев Лагранжа — от беззаботных весёлых детей с его ранних кадров до социальной проблематики его поздних работ, в которых на первый план выходят тяжелый труд рабочих, бедность, быт города и деревни. «Глядя на фотографии Лагранжа, невозможно отвлечься от времени, которое они несут: беспечность и оптимизм 60‑х, крах идеологических догм 80‑х, разрушение и созидание нового в 90‑е. С наступлением периода застоя в стране фокус внимания Лагранжа постепенно переносится с лирических сюжетов на серую повседневность. Поэтому, в качестве переходного этапа в его творчестве мы условно выделяем 80‑е годы, хотя перемены его стиля начинают проявляться уже в более ранних съёмках», — рассказывает о концепции книги основатель Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская.
Монография Владимира Лагранжа – вторая книга совместной издательской программы Галереи Люмьер и фонда Still Art. Елена Карисалова, основатель фонда, рассказывает о проектах на 2021 год: «Мы продолжаем исследовать историю фотографии нашей страны, издавать монографии советских классиков и организовывать выставочные проекты в партнёрстве с Галереей Люмьер. В наших совместных планах – развитие регионального проекта по популяризации фотографического искусства. Мы планируем представить выставку Владимира Лагранжа и провести образовательную программу в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в других регионах России».
Владимир Лагранж родился в 1939 году в Москве. Его интерес к фотографии появился во многом благодаря родителям: отец работал корреспондентом газеты «Правда», а мать была фоторедактором. В 1959 году он приходит работать в Фотохронику ТАСС учеником фотокорреспондента, где проведет четыре года, а затем на долгое время его профессиональная жизнь будет связана с журналом «Советский Союз».
Владимир Лагранж известен как «фотограф оттепели», времени, когда меняется изобразительный канон: в журналах и газетах на смену мужественным героям приходят романтичные молодые люди, а вместо ударного труда чаще можно было увидеть прогулки по городу. Владимир Лагранж одним из первых понимает, какие формы выражения ищет новое поколение. Будучи молодым профессионалом, погруженным в жизнь времен оттепели, Лагранж рассказал об эпохе новым выразительным языком. Уже в 1962 году выставку «Наша молодость» ─ одном из главных событий года для отечественных репортеров ─ открывает фотография Лагранжа «Голуби мира», на фоне которой разворачивается вся экспозиция. В мае 1962 года журнал «Советское фото» публикует этот снимок на разворот, и он навсегда останется «визитной карточкой» автора. Действие в кадре происходит на Красной площади, но Лагранж смещает акценты с официальных символов на человеческие эмоции, в результате чего вся система восприятия работает по-другому, даже Кремль словно «размораживается».
В 1963 году Лагранж начинает работать в журнале «Советский Союз» и останется там больше четверти века. Журнал, продолжавший дело знаменитого «СССР на стройке», во многом создавал миф о СССР. Перед корреспондентом журнала открывались многие двери, и Владимир Лагранж проехал страну вдоль и поперек. В 1987 году американские издатели осуществляют масштабный проект «Один день из жизни Советского Союза», в котором Владимир Лагранж также принимает участие в качестве приглашенного автора.
Владимир Лагранж один из немногих авторов, выезжавших в советское время за рубеж. В 1964 году он побывал во Франции. Он снимал неизвестную ему страну и необычную повседневную жизнь, а после возвращения за одну ночь отпечатал более двухсот снимков, большинство из которых не были опубликованы. Кроме Франции фотограф побывал в Италии, Польше и Афганистане, куда поехал снимать вывод войск.
В 1991 г. журнал Советский Союз был закрыт. Закончилась эпоха СССР. Владимир Лагранж уходит сначала в журнал «Родина», а затем в Московское бюро французского агентства «Сипа Пресс» и продолжает снимать социальный репортаж. Несмотря на изменение внешних обстоятельств, фотограф остается верен своей профессии.
Работы Владимира Лагранжа находятся в музейных и частных коллекциях, его выставки проходили как в России, так и за рубежом, а в 2002 году автор был удостоен высшей награды профессиональной гильдии фотографов и Союза журналистов «Золотой глаз России».
Презентация книги «Владимир Лагранж 1960 – 1990» пройдет 25 марта в 16:00 в рамках книжной ярмарки non/fiction 2021 в Гостином дворе в зоне семинаров № 2. На презентации выступят Михаил Сидлин, Евгений Корнеев, Наталья Григорьева- Литвинская и Александра Анисимова.
Владимир Лагранж. Издание 2021 г. 200 страниц. ISBN 978–5‑9901613–7‑5Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.