«Владимир Лагранж 1960–1990». Вышла в свет монография главного фотографа «оттепели» Владимира Лагранжа

Вла­ди­ми­ра Лагран­жа (род. 1939) назы­ва­ют «пев­цом гума­ни­сти­че­ской фото­гра­фии»: в цен­тре его репор­та­жа все­гда чело­век. Автор смот­рел на каж­до­го сво­е­го героя в отдель­но­сти, ста­вя его образ в центр кад­ра. Искус­ство­вед Миха­ил Сид­лин гово­рит о Вла­ди­ми­ре Лагран­же как о «дина­ми­че­ском реа­ли­сте», отме­чая, что, будучи сотруд­ни­ком офи­ци­аль­ных изда­ний СССР, масте­ру уда­ва­лось избе­гать идео­ло­ги­че­ской рам­ки: «Гума­низм по-совет­ски имел осо­бый отте­нок, – геро­и­че­ский. Но сим­во­ли­че­ские зна­че­ния сним­ков Лагран­жа дале­ки от совет­ских кли­ше. Он обра­ща­ет­ся к обще­че­ло­ве­че­ско­му – пси­хо­ло­гии отно­ше­ний, ана­ли­зу вза­и­мо­свя­зей меж­ду людьми».

Новая моно­гра­фия, вклю­ча­ю­щая 150 самых извест­ных работ авто­ра с 1960‑х по 1990‑е, состо­ит из двух раз­де­лов. В репор­та­жах Вла­ди­ми­ра Лагран­жа отра­жа­ет­ся дух эпо­хи: две гла­вы кни­ги объ­еди­ня­ют эта­пы твор­че­ства фото­гра­фа, кото­рые при­шлись на пери­од корен­ных изме­не­ний в обще­стве СССР. Вме­сте со вре­ме­нем менял­ся фокус вни­ма­ния фото­гра­фа, изда­те­ли кни­ги поста­ра­лись отра­зить сме­ну сюже­тов и харак­те­ров геро­ев Лагран­жа — от без­за­бот­ных весё­лых детей с его ран­них кад­ров до соци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки его позд­них работ, в кото­рых на пер­вый план выхо­дят тяже­лый труд рабо­чих, бед­ность, быт горо­да и дерев­ни. «Гля­дя на фото­гра­фии Лагран­жа, невоз­мож­но отвлечь­ся от вре­ме­ни, кото­рое они несут: бес­печ­ность и опти­мизм 60‑х, крах идео­ло­ги­че­ских догм 80‑х, раз­ру­ше­ние и сози­да­ние ново­го в 90‑е. С наступ­ле­ни­ем пери­о­да застоя в стране фокус вни­ма­ния Лагран­жа посте­пен­но пере­но­сит­ся с лири­че­ских сюже­тов на серую повсе­днев­ность. Поэто­му, в каче­стве пере­ход­но­го эта­па в его твор­че­стве мы услов­но выде­ля­ем 80‑е годы, хотя пере­ме­ны его сти­ля начи­на­ют про­яв­лять­ся уже в более ран­них съём­ках», — рас­ска­зы­ва­ет о кон­цеп­ции кни­ги осно­ва­тель Гале­реи Люмьер Ната­лья Григорьева-Литвинская.

Моно­гра­фия Вла­ди­ми­ра Лагран­жа – вто­рая кни­га сов­мест­ной изда­тель­ской про­грам­мы Гале­реи Люмьер и фон­да Still Art. Еле­на Кари­са­ло­ва, осно­ва­тель фон­да, рас­ска­зы­ва­ет о про­ек­тах на 2021 год: «Мы про­дол­жа­ем иссле­до­вать исто­рию фото­гра­фии нашей стра­ны, изда­вать моно­гра­фии совет­ских клас­си­ков и орга­ни­зо­вы­вать выста­воч­ные про­ек­ты в парт­нёр­стве с Гале­ре­ей Люмьер. В наших сов­мест­ных пла­нах – раз­ви­тие реги­о­наль­но­го про­ек­та по попу­ля­ри­за­ции фото­гра­фи­че­ско­го искус­ства. Мы пла­ни­ру­ем пред­ста­вить выстав­ку Вла­ди­ми­ра Лагран­жа и про­ве­сти обра­зо­ва­тель­ную про­грам­му в Сиби­ри, на Ура­ле, Даль­нем Восто­ке и в дру­гих реги­о­нах России».

Вла­ди­мир Лагранж родил­ся в 1939 году в Москве. Его инте­рес к фото­гра­фии появил­ся во мно­гом бла­го­да­ря роди­те­лям: отец рабо­тал кор­ре­спон­ден­том газе­ты «Прав­да», а мать была фото­ре­дак­то­ром. В 1959 году он при­хо­дит рабо­тать в Фото­хро­ни­ку ТАСС уче­ни­ком фото­кор­ре­спон­ден­та, где про­ве­дет четы­ре года, а затем на дол­гое вре­мя его про­фес­си­о­наль­ная жизнь будет свя­за­на с жур­на­лом «Совет­ский Союз».

Вла­ди­мир Лагранж изве­стен как «фото­граф отте­пе­ли», вре­ме­ни, когда меня­ет­ся изоб­ра­зи­тель­ный канон: в жур­на­лах и газе­тах на сме­ну муже­ствен­ным геро­ям при­хо­дят роман­тич­ные моло­дые люди, а вме­сто удар­но­го тру­да чаще мож­но было уви­деть про­гул­ки по горо­ду. Вла­ди­мир Лагранж одним из пер­вых пони­ма­ет, какие фор­мы выра­же­ния ищет новое поко­ле­ние. Будучи моло­дым про­фес­си­о­на­лом, погру­жен­ным в жизнь вре­мен отте­пе­ли, Лагранж рас­ска­зал об эпо­хе новым выра­зи­тель­ным язы­ком. Уже в 1962 году выстав­ку «Наша моло­дость» ─ одном из глав­ных собы­тий года для оте­че­ствен­ных репор­те­ров ─ откры­ва­ет фото­гра­фия Лагран­жа «Голу­би мира», на фоне кото­рой раз­во­ра­чи­ва­ет­ся вся экс­по­зи­ция. В мае 1962 года жур­нал «Совет­ское фото» пуб­ли­ку­ет этот сни­мок на раз­во­рот, и он навсе­гда оста­нет­ся «визит­ной кар­точ­кой» авто­ра. Дей­ствие в кад­ре про­ис­хо­дит на Крас­ной пло­ща­ди, но Лагранж сме­ща­ет акцен­ты с офи­ци­аль­ных сим­во­лов на чело­ве­че­ские эмо­ции, в резуль­та­те чего вся систе­ма вос­при­я­тия рабо­та­ет по-дру­го­му, даже Кремль слов­но «раз­мо­ра­жи­ва­ет­ся».

В 1963 году Лагранж начи­на­ет рабо­тать в жур­на­ле «Совет­ский Союз» и оста­нет­ся там боль­ше чет­вер­ти века. Жур­нал, про­дол­жав­ший дело зна­ме­ни­то­го «СССР на строй­ке», во мно­гом созда­вал миф о СССР. Перед кор­ре­спон­ден­том жур­на­ла откры­ва­лись мно­гие две­ри, и Вла­ди­мир Лагранж про­ехал стра­ну вдоль и попе­рек. В 1987 году аме­ри­кан­ские изда­те­ли осу­ществ­ля­ют мас­штаб­ный про­ект «Один день из жиз­ни Совет­ско­го Сою­за», в кото­ром Вла­ди­мир Лагранж так­же при­ни­ма­ет уча­стие в каче­стве при­гла­шен­но­го автора.

Вла­ди­мир Лагранж один из немно­гих авто­ров, выез­жав­ших в совет­ское вре­мя за рубеж. В 1964 году он побы­вал во Фран­ции. Он сни­мал неиз­вест­ную ему стра­ну и необыч­ную повсе­днев­ную жизнь, а после воз­вра­ще­ния за одну ночь отпе­ча­тал более двух­сот сним­ков, боль­шин­ство из кото­рых не были опуб­ли­ко­ва­ны. Кро­ме Фран­ции фото­граф побы­вал в Ита­лии, Поль­ше и Афга­ни­стане, куда поехал сни­мать вывод войск.

В 1991 г. жур­нал Совет­ский Союз был закрыт. Закон­чи­лась эпо­ха СССР. Вла­ди­мир Лагранж ухо­дит сна­ча­ла в жур­нал «Роди­на», а затем в Мос­ков­ское бюро фран­цуз­ско­го агент­ства «Сипа Пресс» и про­дол­жа­ет сни­мать соци­аль­ный репор­таж. Несмот­ря на изме­не­ние внеш­них обсто­я­тельств, фото­граф оста­ет­ся верен сво­ей профессии.

Рабо­ты Вла­ди­ми­ра Лагран­жа нахо­дят­ся в музей­ных и част­ных кол­лек­ци­ях, его выстав­ки про­хо­ди­ли как в Рос­сии, так и за рубе­жом, а в 2002 году автор был удо­сто­ен выс­шей награ­ды про­фес­си­о­наль­ной гиль­дии фото­гра­фов и Сою­за жур­на­ли­стов «Золо­той глаз России».

Пре­зен­та­ция кни­ги «Вла­ди­мир Лагранж 1960 – 1990» прой­дет 25 мар­та в 16:00 в рам­ках книж­ной ярмар­ки non/fiction 2021 в Гости­ном дво­ре в зоне семи­на­ров № 2. На пре­зен­та­ции высту­пят Миха­ил Сид­лин, Евге­ний Кор­не­ев, Ната­лья Гри­го­рье­ва- Лит­вин­ская и Алек­сандра Анисимова.

Вла­ди­мир Лагранж. Изда­ние 2021 г. 200 стра­ниц. ISBN 978–5‑9901613–7‑5

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