В четырех городских округах Подмосковья открываются модельные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта «Культура»

23 декабря в поселке Чайковского городского округа Клин открывается сельская библиотека, модернизированная в рамках дополнительного набора 2021 года на участие в национальном проекте «Культура».

Сумма федерального финансирования составила 5 млн рублей. На эти деньги закуплены мебель, оборудование, необходимые элементы для создания комфортного пространства. В качестве софинансирования муниципальные власти на ремонт и оснащение библиотеки выделили 1,9 млн рублей.

Приобретено почти 1,5 тысяч экземпляров книг: художественная и техническая литература, книги по дизайну, журналистике, искусству, компьютерной грамотности, для слепых.

В обновленной библиотеке созданы лаунж-зона, зона для творческого развития и детское пространство, установлено интерактивное оборудование для интеллектуального досуга молодежи, цифровое пианино, хромакей для создания видеороликов. Обслуживание посетителей полностью автоматизировано благодаря использованию современных информационных систем.

Отметим, что в настоящее время в Подмосковье работают шесть модельных библиотек, модернизированных в рамках национального проекта «Культура». До конца декабря, помимо поселка Чайковского, откроются еще три – Центральная городская библиотека в Химках, Центр детского и семейного чтения в Балашихе и Шатурская библиотека.

Все они созданы в рамках дополнительного набора 2021 года на участие в национальном проекте «Культура». Всего на модернизацию этих библиотек из федерального бюджета получено 25 млн рублей. В качестве софинансирования муниципальные власти на ремонт и оснащение модельных библиотек выделили около 36 млн рублей.

После открытия модельные библиотеки предложат посетителям новые мероприятия и творческие проекты: клубы интеллектуального и творческого общения, журналистики и блоггинга, театральные студии, курсы иностранных языков, кружки робототехники и образовательные программы на базе технологий виртуальной реальности. Во всех библиотеках можно будет поиграть в современные креативные настольные игры или поработать за компьютером.

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