Во время новогодних праздников коллективы Московской областной филармонии выступят с музыкальной сказкой и концертами

В дни новогодних праздников с 31 декабря по 9 января Московская областная филармония представит концерты и музыкальную сказку для взрослых и детей:
- 5 января (г. Клин, музей-заповедник П.И. Чайковского) – музыкальная сказка «Приключения на волшебных островах»).
- 6 января (г. Черноголовка, Дом ученых) – музыкальная сказка «Приключения на волшебных островах»).
- 7 января (г. Ногинск, Московский областной театр драмы и комедии) – рождественский концерт «Штраус – король вальса» с участием Алины Яровой, Павла Баранского и Симфонического оркестра «Инструментальная капелла».
- 9 января (г. Одинцово, ДК «Солнечный») – «Рождественский концерт в итальянской опере» с участием Алины Яровой, Максима Сажина, Павла Баранского и Симфонического оркестра «Инструментальная капелла».
- 9 января (Звездный городок, Дом космонавтов) – концерт Хора имени А.Д. Кожевникова.
Концерты пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором.
Напомним, что Московская областная филармония – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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