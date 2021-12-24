Во время новогодних праздников коллективы Московской областной филармонии выступят с музыкальной сказкой и концертами

0
55

В дни новогодних праздников с 31 декабря по 9 января Московская областная филармония представит концерты и музыкальную сказку для взрослых и детей:

московская областная филармония

  • 5 января (г. Клин, музей-заповедник П.И. Чайковского) – музыкальная сказка «Приключения на волшебных островах»).
  • 6 января (г. Черноголовка, Дом ученых) – музыкальная сказка «Приключения на волшебных островах»).
  • 7 января (г. Ногинск, Московский областной театр драмы и комедии) – рождественский концерт «Штраус – король вальса» с участием Алины Яровой, Павла Баранского и Симфонического оркестра «Инструментальная капелла».
  • 9 января (г. Одинцово, ДК «Солнечный») – «Рождественский концерт в итальянской опере» с участием Алины Яровой, Максима Сажина, Павла Баранского и Симфонического оркестра «Инструментальная капелла».
  • 9 января (Звездный городок, Дом космонавтов) – концерт Хора имени А.Д. Кожевникова.

Концерты пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором.

Напомним, что Московская областная филармония – участник Всероссийской программы «Пушкинская карта».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Легенды Тавриды» и Владимир Машков будут участвовать в работе Университета креативных индустрий
Следующая статьяНовогодние праздники с Музеем музыки!

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя