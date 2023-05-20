В Центральном Доме Российской Армии провели кадетский бал в честь Международного дня защиты детей

19 мая в Центральном Доме Российской Армии с участием воспитанников кадетских корпусов, учащихся кадетских классов школ и юнармейцев города Москвы состоялся кадетский бал «Детство без границ», посвященный Международному дню защиты детей.

Традиционный ежегодный кадетский бал, посвященный детскому празднику, вновь собрал московских кадет и юнармейцев, в том числе и детей военнослужащих. И главное его действо – яркое, красочное, в ритме танца – прошло в Краснознаменном зале ЦДРА.

На церемонии открытия бала его ведущая Андрияна Маришина представила почетных гостей. Ими стали заместитель начальника Центрального спортивного клуба Армии по военно-политической работе, чемпионка Олимпийских игр полковник Светлана Ишмуратова, победитель ХIV Московского конкурса «Женщина-директор года», депутат московской городской Думы Ольга Мельникова, начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер.

После выступлений почетных гостей кадетский бал на правах хозяина открыл Василий Мазуренко. Функции церемониймейстера бала исполнила педагог-хореограф, исследователь бальной культуры Анна Синолицина, которая предложила большую и разнообразную танцевальную программу под названием «Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить».

Под музыку духового оркестра участники бала исполнили такие танцы, как полонез, вальс знакомств, марш короля Карла, полька-тройка, московская кадриль, русский лирический, пазефир, венский вальс и другие. В дивертисментах выступили певица Елизавета Исаева (песня «А, ну-ка песню нам пропой веселый ветер!»), лауреат всероссийских и международных конкурсов саксофонистка Арина Кондратенко (мелодия песни «Лунный вальс»), ведущий творческий коллектив города Москвы театр танца «Вдохновение» под руководством Эльвиры Донченко (миниатюра «Весенний вальс»).

В ходе бала были объявлены принцесса и принц бала. Ими стали учащиеся школы 1205 города Москвы Екатерина Зозуля и Семён Кольцов.

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