В детских школах искусств Подмосковья отмечают День космонавтики

60 лет назад впервые в мире советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный полёт вокруг Земли. В честь этого исторического события в детских школах искусств Подмосковья проходят открытые уроки и творческие мероприятия.
В детской музыкальной школе имени А.А. Алябьева городского округа Пущино состоится конкурс на духовых инструментах «Сверкающие звёздочки».
В группе раннего эстетического развития детской музыкальной школы № 3 городского округа Серпухов пройдёт необычное занятие под названием «Летит, летит ракета». Преподаватели подготовили для учащихся игровую программу, в которой урок ритмики превратится в путешествие в космос.
Концерт «Галактика народного искусства» запланирован в Сходненской детской школе искусств. Прозвучат стихи про космос, произведения оркестра народных инструментов «Кадриль», инструментального ансамбля «Хоровод», ансамбля гитаристов «Серенада», фольклорного ансамбля «Самоцветы» и другие.
Воспитанники художественного отделения детской школы искусств «Муза» городского округа Молодёжный посвятили 60-летию полёта человека в космос выставку «Зовёт в дорогу далёкий млечный путь».
На базе детской художественной школы имени А.А. Бузовкина городского округа Серпухов стартовала открытая городская выставка-конкурс детского рисунка «Моя Вселенная». 77 юных художников из детских школ искусств Серпухова, Пущино и Протвино выразили мысли о необъятной красоте космического пространства и гармонии человека с космосом.
Более 30 художественных работ космического жанра в различных техниках представили учащиеся Климовской детской художественной школы. Юные художники представили свои размышления о Вселенной, необыкновенной красоте космического пространства и гармонии человека с космосом.
От редакции: Ровно 25 лет назад в этот день в Ивантеевке (в наши дни входит в г.о. Пушкинский) была открыта Муниципальная Детская художественная школа. К сожалению, из-за политики «эффективного менеджмента» проводимой органами управления культурой Ивантеевки, школа, входящая в десятку лучших школ Подмосковья на протяжении последних четырёх лет своей «жизни» была ликвидирована в декабре 2019 года. До четвертьвекового юбилея школе оставался один год. Ученики школы и ее преподаватели больше не принимают участие в этом значимом для всего мира событии.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.