В детских школах искусств Подмосковья отмечают День космонавтики

60 лет назад впер­вые в мире совет­ский лёт­чик-кос­мо­навт Юрий Гага­рин совер­шил орби­таль­ный полёт вокруг Зем­ли. В честь это­го исто­ри­че­ско­го собы­тия в дет­ских шко­лах искусств Под­мос­ко­вья про­хо­дят откры­тые уро­ки и твор­че­ские мероприятия.

В дет­ской музы­каль­ной шко­ле име­ни А.А. Аля­бье­ва город­ско­го окру­га Пущи­но состо­ит­ся кон­курс на духо­вых инстру­мен­тах «Свер­ка­ю­щие звёздочки».

В груп­пе ран­не­го эсте­ти­че­ско­го раз­ви­тия дет­ской музы­каль­ной шко­лы № 3 город­ско­го окру­га Сер­пу­хов прой­дёт необыч­ное заня­тие под назва­ни­ем «Летит, летит раке­та». Пре­по­да­ва­те­ли под­го­то­ви­ли для уча­щих­ся игро­вую про­грам­му, в кото­рой урок рит­ми­ки пре­вра­тит­ся в путе­ше­ствие в космос.

Кон­церт «Галак­ти­ка народ­но­го искус­ства» запла­ни­ро­ван в Сход­нен­ской дет­ской шко­ле искусств. Про­зву­чат сти­хи про кос­мос, про­из­ве­де­ния оркест­ра народ­ных инстру­мен­тов «Кад­риль», инстру­мен­таль­но­го ансам­бля «Хоро­вод», ансам­бля гита­ри­стов «Сере­на­да», фольк­лор­но­го ансам­бля «Само­цве­ты» и другие.

Вос­пи­тан­ни­ки худо­же­ствен­но­го отде­ле­ния дет­ской шко­лы искусств «Муза» город­ско­го окру­га Моло­дёж­ный посвя­ти­ли 60-летию полё­та чело­ве­ка в кос­мос выстав­ку «Зовёт в доро­гу далё­кий млеч­ный путь».

На базе дет­ской худо­же­ствен­ной шко­лы име­ни А.А. Бузов­ки­на город­ско­го окру­га Сер­пу­хов стар­то­ва­ла откры­тая город­ская выстав­ка-кон­курс дет­ско­го рисун­ка «Моя Все­лен­ная». 77 юных худож­ни­ков из дет­ских школ искусств Сер­пу­хо­ва, Пущи­но и Протви­но выра­зи­ли мыс­ли о необъ­ят­ной кра­со­те кос­ми­че­ско­го про­стран­ства и гар­мо­нии чело­ве­ка с космосом.

Более 30 худо­же­ствен­ных работ кос­ми­че­ско­го жан­ра в раз­лич­ных тех­ни­ках пред­ста­ви­ли уча­щи­е­ся Кли­мов­ской дет­ской худо­же­ствен­ной шко­лы. Юные худож­ни­ки пред­ста­ви­ли свои раз­мыш­ле­ния о Все­лен­ной, необык­но­вен­ной кра­со­те кос­ми­че­ско­го про­стран­ства и гар­мо­нии чело­ве­ка с космосом.

От редак­ции: Ров­но 25 лет назад в этот день в Иван­те­ев­ке (в наши дни вхо­дит в г.о. Пуш­кин­ский) была откры­та Муни­ци­паль­ная Дет­ская худо­же­ствен­ная шко­ла. К сожа­ле­нию, из-за поли­ти­ки «эффек­тив­но­го менедж­мен­та» про­во­ди­мой орга­на­ми управ­ле­ния куль­ту­рой Иван­те­ев­ки, шко­ла, вхо­дя­щая в десят­ку луч­ших школ Под­мос­ко­вья на про­тя­же­нии послед­них четы­рёх лет сво­ей «жиз­ни» была лик­ви­ди­ро­ва­на в декаб­ре 2019 года. До чет­верть­ве­ко­во­го юби­лея шко­ле оста­вал­ся один год. Уче­ни­ки шко­лы и ее пре­по­да­ва­те­ли боль­ше не при­ни­ма­ют уча­стие в этом зна­чи­мом для все­го мира событии.

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