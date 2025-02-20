В Доме Радио началось восстановление исторической крыши

В Доме Радио в Санкт-Петербурге строители начали ремонт и восстановление крыши. В этом году ей вернут исторический вид, в том числе появятся шесть стеклянных световых фонарей – окон наверху, через которые будет попадать свет. Внутри здания полным ходом ведутся строительные работы. Реставрация Дома Радио – проект ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна», работы в полном объеме планируется завершить в конце 2026 года.

На время работ Дом Радио для защиты от дождя и снега укрыли временной крышей, а старую кровлю площадью 2,3 тыс. кв. метров разобрали: сняли все покрытие, деревянный каркас и опоры. Прежние конструкции меняют на стальные, а существующие металлические элементы укрепляют и покрывают защитой от огня. Также специалисты раскрыли зашитые металлом во время Великой Отечественной войны световые фонари для проверки их состояния, ремонта и восстановления.



«У Дома Радио необычная конструкция крыши. Она включает в себя стеклянные элементы для естественного освещения здания – это зенитные фонари, которые были укрыты металлом еще во время Великой Отечественной войны. Восстановив их, мы вернем в пространство солнечный свет, как это было изначально задумано архитекторами. При реконструкции нам важно сохранить особый дух здания, поэтому специалистам предстоит большая работа по историческим чертежам и с применением современных технологий», – рассказала Дарья Филиппова, управляющий директор – старший вице-президент ВТБ.



«Реставрация и восстановление кровли – важный этап проекта, который позволит улучшить эксплуатационные характеристики всего здания. Необходимо отреставрировать и усилить исторические клепаные фермы, заменить обрешетку и окрытие, обезопасить объект от попадания осадков и подготовить крышу для размещения вентиляционного и климатического оборудования. При этом мы сохраняем сложную конфигурацию кровли Дома Радио, которая находится под охраной государства, и восстанавливаем ее утраченные исторические элементы», – отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».



«Зенитные фонари – одна из архитектурных ценностей Дома Радио, которая сохранилась до наших дней. Поэтому во время работы над проектом мы однозначно решили, что фонарям необходимо вернуть изначальную функцию и вновь впустить в интерьеры естественный свет. При этом мы предусмотрели закрытие зенитных фонарей, когда это будет необходимо. Это решение формирует гибкость для создания разных сценариев пространств Дома Радио и воплощения идей резидентов», – прокомментировала Ольга Лаврентьева, руководитель интерьерных проектов, партнер бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры».



Дом Радио закрылся на реставрацию в апреле 2024 года. После демонтажа основного объема поздних конструкций и выявления подлинных элементов архитектуры здания, в ноябре начались работы по восстановлению его исторических интерьеров. Сейчас, кроме кровли, специалисты реставрируют архитектурно-художественную отделку аванзала, фойе и других помещений, восстанавливают и укрепляют основные лестницы и ремонтируют существующие конструкции всего здания.

Изображения предоставлены пресс-службой ВТБ