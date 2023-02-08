Каким будет искусство в России в 2023 году?

Затруднённое передвижение экспонатов из-за рубежа, фокус на произведения отечественных авторов, новые форматы демонстрации мировых шедевров – всё это современные реалии России. Искусствоведы арт-галерей VEKARTA собрали мнения экспертов и выделили тренды в выставочной сфере на 2023 год.

Музеи популярнее кинотеатров

Выставки всегда конкурировали с кинематографом за интерес людей. По итогам прошлого года кассовые сборы в кино были ниже почти на 50% по сравнению с 2021 годом, в то время как посещаемость музеев выросла на 10%.

«Поскольку популярность кинотеатров падает уже много лет подряд, ситуацию в ближайшей перспективе ничто не исправит. Люди действительно теперь уделяют больше внимания выставочным проектам. Данная тенденция открывает ещё больше возможностей для музеев и выставочных пространств расширяться и внедрять новые технологии в свои проекты. Одновременно с этим, немаловажным трендом нашего времени становятся коллаборации, которые зачастую объединяют и представителей конкурирующих сфер», – утверждает арт-директор галерей VEKARTA Анна Павельева.

Лектор-искусствовед ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Топельберг видит в этом тренде перспективы для развития не только музеев, но и театров, концертных залов, кинотеатров: «Мы будем наблюдать синкретизм и взаимное влияние разных видов искусства друг на друга. Не надо исключать такие явления, как музыкальные вечера в музейном пространстве, театральные постановки в окружении музейных экспонатов и хореографические номера в декорациях выставок».

Новый импульс в развитии искусства российских художников

В 2023 году продолжится рост популярности современного русского искусства.

«Когда передвижение многих мировых шедевров затруднено, их место занимают произведения художников, работающих внутри страны. Начнётся развитие современного выставочного фонда, в частности отечественного, также будут чаще обращать на себя внимание проекты, переосмысляющие известные работы и целые эпохи», – считает Анна Павельева.

Более того, по словам Анны Топельберг, самыми популярными темами станут экология, самоидентификация человека в окружающем мире и урбанистика: «Уже сейчас заметен высокий спрос на темы, касающиеся урбанистики, которые предлагают новый, более глубокий анализ знакомого пространства. Интерес вызывают объекты повседневности, за которыми скрыт пласт ещё неизвестного. Полагаю, что этот интерес будет только возрастать и в нынешнем году».

Спрос на западное искусство

Несмотря на то, что крупные музеи будут сконцентрированы преимущественно на произведениях отечественных авторов, российский ценитель всё равно будет заинтересован в европейском искусстве. Заместитель директора по просветительской работе Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева Ксения Смирнова видит в этом исторический подтекст: «Русское искусство существует в рамках общеевропейской истории искусства. До петровской эпохи мы развивались по византийским канонам, а в начале 18 века полностью поменяли вектор на европейские традиции - возникает барокко, классицизм, историзм. Мы по факту сами являемся частью этого европейского искусства, и в связи с этим спрос на него исчезнуть не может, оно всегда будет актуальным».

Арт-директор галерей VEKARTA Анна Павельева размышляет о том, какие методы сохранения присутствия зарубежного искусства в культурной жизни россиян будут актуальны в 2023 году: «Станут ещё более популярными нестандартные экспозиции, мультимедийные проекты, а также выставки репродукций, которые привлекают внимание своей полноценной подачей: вместо нескольких картин – большое количество сюжетов определённого художника».

Новая миссия искусства

Приобщение к искусству – это массовый тренд, который с каждым годом усиливается. Люди всегда ходили в музеи для того, чтобы прикоснуться к прекрасному, узнать что-то новое, стать более эрудированными. В нынешнее время у искусства появилась ещё одна функция, которая будет особо актуальна в 2023 году:

«В наших условиях люди будут искать в учреждениях культуры спокойствия и отдыха от непрерывного информационного потока, который зачастую вызывает тягостные, грустные ощущения. Они будут тянуться в музеи для того, чтобы погрузиться в мир прекрасного на 2-3 часа и немного отдохнуть эмоционально», – считает Ксения Смирнова.

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