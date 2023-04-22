В галерее «Высота» представлена коллекция фарфора от Елизаветы Мельник

13 апреля в галерее высокого современного искусства и коллекционного дизайна «Высота» состоялось открытие pop-up проекта Елизаветы Мельник, в рамках которого представлена новая коллекция фарфора: деформированные вазы, чайные пары и декоративные предметы. Проект будет работать до 30 мая.
В коллекции галереи представлены чайные пары из молочного фарфора с золотой каймой. Художница концептуализирует материал, находит в самой его сути глубинные смыслы и кропотливо создает уникальные изделия. Чашки и блюдца визуально напоминают морские раковины — каждая из них уникальна и асимметрична по-своему.
Вазы также являются частью большого эксперимента по деформации идеальных форм, и если вам кажется, что это просто, художница легко убедит вас в обратном. Почти неделя может уйти на создание одного такого объекта.
С вазами соседствует белый крокодил, образ которого с солнцем в зубах фигурирует в мифах народов, населяющих самые разные части Земли. В качестве солнца в этой инсталляции, разумеется, выступает фарфоровая «яичная скорлупа». Яйцо — символ мирового начала, а крокодил — образ, объединяющий и уравновешивающий начало и конец, белое и черное, радость и боль рождения, жестокость и гармония всего мира.
Елизавета Мельник — керамист и основательница бренда керамики и фарфора «Хтонь» — создает свои изделия в мастерской, которая расположена в Санкт-Петербурге. С гончарным кругом Елизавета не работает, все изделия создает вручную. Именно поэтому большая часть изделий производится на заказ.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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