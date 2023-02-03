В Москве представили «Шаляпина»

2 февраля в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялся пресс-показ многосерийного художественного фильма «Шаляпин». После показа прошла пресс-конференция, в которой приняли участие режиссер картины Егор Анашкин, продюсеры Екатерина Жукова, Мария Ушакова и исполнители главных ролей Александр Горбатов, Мария Смольникова и Ян Цапник.

Сериал «Шаляпин» посвящен драматичной судьбе легендарного оперного исполнителя Федора Ивановича Шаляпина, ставшего символом национальной культуры на рубеже XIX и ХХ веков.

«Нашей задачей было тех, кто не знает Шаляпина как личность, познакомить с ним, как с человеком и певцом, рассказать о его жизни и творчестве. И, так как невозможно воспринимать человека вне времени, одновременно равновеликой задачей было показать атмосферу той эпохи. Это Серебряный век – время очень интересное, своеобразное, полное новых творческих линий, движений. И, честно говоря, мне кажется, нам удалось окунуться в эту эпоху и прожить ее вместе с Федором Ивановичем и его семьей, друзьями. О каждом из тех, кто его окружал, можно снимать отдельный сериал – настолько это все известные, творческие, интересные личности», – рассказала продюсер Екатерина Жукова.

«"Шаляпин" – огромная, великая, необъятная личность. Федор Иванович оставил очень большой след в истории. И в самом начале нашего пути мы столкнулись с таким парадоксом, что у каждого свой Шаляпин. У режиссера – свой, у продюсеров – свой, у художника-постановщика, художников по костюмам и гриму, у оператора, у всех-всех – свой Шаляпин. И мы поняли, что имеем право, учитывая всю правду, все мифы, все слухи, всю народную любовь, показать его с нашей стороны, взяв отовсюду по чуть-чуть. Ну а каким его увидят зрители – посмотрим», – поделился своими впечатлениями о работе над проектом и о возможности прикоснуться к жизни легендарного певца актер Александр Горбатов.

«При выборе исполнителя на главную роль мы не стремились к портретному сходству, важнее было внутреннее содержание и характер. В Александре Горбатове сошлось все: народность, в хорошем смысле слова, мужская харизма, голос, рост. Сложность была еще и в том, что в фильме Федор Шаляпин – и 20-летний бурлак, и великий артист, известный во всем мире, и сыграть это должен был один актер. Александр гармоничен и в том, и в другом образе. В первых двух сериях мы немного «омолодили» его при помощи грима и графики, а в последних – «состарили». Насколько это удалось – судить зрителям, но я результатом довольна!», – рассказала о том, как искали актера на роль Шаляпина продюсер сериала Мария Ушакова.

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