В Государственном Дарвиновском музее представлена выставка «Инварианты эволюции культуры. Перу-Россия»

С одной стороны, судьба Евгения Никандровича Яковлева (1895-1934) стала одной из многих, на чьи доли выпали Первая мировая, революция, Гражданская война и эмиграция. С другой – миру был явлен замечательный ученый, археолог, этноорнитолог, связавший Россию и государство в Южной Америке.

Евгения Яковлева ждало блестящее будущее ученого. Родился он в Торжке (Тверская область), с отличием закончил реальное училище, знал пять языков и играл на музыкальных инструментах. Затем последовала учеба в Петровско-Разумовской академии (ныне – РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), окончание которой, увы, не состоялось. В жизнь Евгения Яковлева ворвалась Первая Мировая война, после – эмиграция в Турцию и только потом – столица Перу – Лима.

Чуть больше 10 лет Евгений Яковлев посвятил науке, работая в Национальном музее археологии и истории Перу. Представлены в зале экспозиции реплики экспонатов, которые Евгений Яковлев изучал в Перу, а также тсантса (ГДМ) – главный трофей индейцев Южноамериканских Анд – «охотников за скальпами». Не только археология была делом, которому служил ученый – Евгения Яковлева интересовала и перуанская доколумбовая керамика. Он прекрасно рисовал – на выставке можно увидеть его рисунки, на которых изображены мифические существа древних цивилизаций Южной Америки, архивные документы, фотографии, повествующие о жизни и деятельности в науке.

Светлана Калистратова – ученый, математик, племянница Евгения Яковлева, художник – представила собственные произведения, в которых отразилась культура и древняя история коренных жителей Перу. Талант и тяга к рисованию передалась и внучкам художницы, их работы тоже можно увидеть на экспозиции. Наука и творчество идут рука об руку вот уже не один век, соединяя страны и континенты, людей и эпохи.

Выставка открыта до 24 сентября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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