В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» отметят день рождения пьесы «Чайка»

19 ноября в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет традиционный «Чайкин» день».

В ноябре 1895 года произошло событие, повлиявшее на развитие не только российского, но и мирового театра, – Антон Павлович Чехов во флигеле подмосковного имения в Мелихове поставил точку в своей гениальной пьесе «Чайка».

И уже много лет в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» проводится «Чайкин» день», на который съезжаются литераторы, критики, режиссеры, актеры и просто зрители. Все те, кто любит творчество писателя и его уникальную пьесу.

На этот раз в программе:

онлайн-встреча с Анатолием Собенниковым, доктором филологических наук, литературоведом, автором монографий и более 100 статей о А.П. Чехове и русской литературе;

концерт «Романсы о любви»;

премьера спектакля «Руководство для желающих жениться» от Мелиховского театра «Чеховская студия»;

самостоятельное посещение основных музейных экспозиций.

Начало в 12.00.

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