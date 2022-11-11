В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» отметят день рождения пьесы «Чайка»

19 ноября в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет традиционный «Чайкин» день».
В ноябре 1895 года произошло событие, повлиявшее на развитие не только российского, но и мирового театра, – Антон Павлович Чехов во флигеле подмосковного имения в Мелихове поставил точку в своей гениальной пьесе «Чайка».
И уже много лет в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» проводится «Чайкин» день», на который съезжаются литераторы, критики, режиссеры, актеры и просто зрители. Все те, кто любит творчество писателя и его уникальную пьесу.
На этот раз в программе:
- онлайн-встреча с Анатолием Собенниковым, доктором филологических наук, литературоведом, автором монографий и более 100 статей о А.П. Чехове и русской литературе;
- концерт «Романсы о любви»;
- премьера спектакля «Руководство для желающих жениться» от Мелиховского театра «Чеховская студия»;
- самостоятельное посещение основных музейных экспозиций.
Начало в 12.00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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