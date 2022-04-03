В издательстве АСТ вышла книга Марии Плетнёвой «Обратная сторона средневековой Флоренции»

В 1534 году пожилой Микеланджело Буонарроти в последний раз повернул ключ в двери своего дома, забросил мешок с вещами в телегу и выехал из родного города. Путь скульптора вновь лежал в Рим, где его ждали новые проекты. Флоренция прощалась не только с Микеланджело, но и с целой эпохой, которую породила, чтобы поразить весь мир на много поколений вперед.

В этой книге мы обнажили то, что скрывается за красивыми фресками в семейных часовнях, роскошными рыцарскими турнирами, фасадами дворцов, скульптурами. Аккуратно пролистали «историю болезни» средневекового общества, заглянув в ее самые неприятные, а местами дурно пахнущие уголки. Пробежались по не всегда удовлетворенным амбициям творцов эпохи Возрождения и немного коснулись начала кризиса XVI века. Все это путешествие задумывалось мной не для того, чтобы посыпать соль на рану, показать пороки великих творцов, осмеять или осудить Флоренцию. Нет. Мне хотелось показать тот удивительный процесс, который был запущен в Средние века, чтобы привезти к эпохе Ренессанса, ведь она не появилась сама по себе, из ниоткуда.

Флоренция пленяет своей способностью создавать великое на, казалось бы, самой неплодородной почве. На жестокости мира или конкретного человека, дойдя да самого дна, она всегда находила ответ, полный сострадания и любви к своим жителям. В каждом средневековом городе Европы были казни, насилие, эпидемии, войны, но не в каждом из них появлялись такие организации, как «братство Милосердия», «Приют невинных» или строились шедевры, как синьор Купол мессера Брунеллески, вопреки всем убеждениям и техническим возможностям того времени.

Огромное культурное наследие Флоренции создавалось руками великих гениев, которых мы привыкли оценивать часто лишь через призму их творений, забывая, что они были людьми со своими «тараканами». Даже обходительный Леонардо да Винчи мог выйти из себя.

Однажды он пришел получить ежемесячную выплату за создание картона для Большого зала совета в Старом Дворце. Казначей разложил перед художником мешочки с мелкими монетами, Леонардо смахнул их со стола и закричал: «Я не грошовый художник, просящий милостыню!» Именно такие истории позволяют нам на мгновение стать ближе к гениям, окунуться в их историю и понять, что у нас есть что-то общее, несмотря на прошедшие века. Кто из нас хотя бы раз не раздражался, когда кассир давал сдачу копейками?

Не прогулявшись по самым темным улицам истории Флоренции, невозможно в полной мере насладиться рассветом, который, несмотря ни на что, растекается золотым светом по ее черепичным крышам.

Флоренция – город-загадка и город-мечта, исторический центр Италии, который привлекает внимание туристов по всему миру удивительным многообразием памятников культуры и искусства.

Живописный город с двухтысячелетней историей не случайно называют колыбелью Эпохи Возрождения, ведь Флоренция – это родина Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилея, Боттичелли, Макиавелли, Рафаэля и Джорждо Вазари и др. выдающихся творцов.

Новинка – книга «Обратная сторона средневековой Флоренции» из популярной серии «История и наука Рунета» – это не просто гид для любознательного путешественника. Масштабное исследование многочисленных сокровищ и тайн Флоренции проведет вас по самым «темным» страницам ее истории. Вы сможете насладиться архитектоникой одного из самых красивых городов мира и узнать о нем то, что веками оставалось скрыто от посторонних глаз:

«Каждая легенда и версия о происхождении города хранит в себе частичку неповторимого духа Флоренции и ее жителей. Хотя правды мы все еще не знаем. Знаем только то, что Флоренция не была гостеприимным местом, ее болотистые земли и капризная река, постоянно выходившая из своих берегов, приносили горожанам несчастья и смерти, но все же это — цветущий город, где расцвела уникальная и неповторимая эпоха в истории человечества — эпоха Возрождения».

Что скрывается за фасадами семейных часовен и роскошных дворцов Флоренции?

Почему историю города можно смело назвать «историей болезни» средневекового общества: центром политических скандалов, интриг и кровавых конфликтов?

Какую роль в «летописи» Флоренции играют семейные загадки влиятельного рода Медичи?

Каким образом флорентийское искусство положило начало Ренессансу?

Ответы на эти и другие вопросы собраны в книге «Обратная сторона средневековой Флоренции»!

Мария Плетнёва – искусствовед, культуролог, гид, создатель популярного блога о Флоренции @italiavita.

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