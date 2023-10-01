Перовский парк

Мосгорпарк рассказывает, в какие парки, подведомственные столичному Департаменту культуры, можно добраться с помощью недавно открытых третьего и четвертого Московских центральных диаметров.

Для одних парки культуры и отдыха — зеленые зоны, где можно выйти на неспешный променад по ухоженным дорожкам в окружении природы, для других — удобные спортзалы и творческие студии под открытым небом, для третьих — локации для развлечений и досуга на любой вкус, а для кого-то парки — места с богатой историей, которую так интересно узнать. Какими бы ни были предпочтения каждого из нас, парковые территории продолжают набирать популярность как точки притяжения большинства москвичей и многих гостей столицы.

Не так давно запустили движение поездов по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам — мы также знаем их как D3 и D4. Благодаря этому горожанам и туристам стало удобнее добираться до отдельных парков культуры и отдыха. Появились альтернативные варианты поездок, более короткие или прямые пути, новые возможности для путешествий с питомцами (в отличие от метро, с собаками можно ездить на поездах МЦД). А для некоторых удаленных от центра парковых территорий это шанс «показаться» новым посетителям. Рассказываем о шести парках Москвы, которые находятся в шаговой доступности от станций D3 и D4, и приглашаем в гости!

D3. Станция Левобережная

Со станции Левобережная можно отправиться в одноименную зону отдыха, раскинувшуюся между Каналом им. Москвы и Левобережной улицей. Это центр притяжения москвичей, живущих в северном округе, где на берегу залива Химкинского водохранилища можно отдохнуть от суеты в живописной прогулочной зоне со смотровыми площадками или наоборот, выбрать активный вид досуга. Летом огромной популярностью здесь пользуется пляжный отдых: берег оборудован деревянными настилами, теневыми навесами, раздевалками и летним душем. На площадках можно играть в пляжный волейбол и футбол, в теплый сезон здесь проходят тренировки по тэг-регби для детей и подростков. В зоне отдыха «Левобережье» три современные детские площадки — центральная, паутинка на пляже и игровая зона около смотровой площадки с круглой скамьей — и три спортивные площадки для занятий воркаутом. Слева от входа со стороны Прибрежного проезда расположен скейтпарк https://mosparks.ru/places/levoberezhniy/skatepark, где можно кататься на скейтбордах, BMX и самокатах. Здесь же есть велодорожка протяженностью 1,3 километра. А со стороны улицы Левобережной, напротив гостиницы «Союз», можно найти площадку для выгула и дрессировки собак — 1169 квадратных метров с газонной травой, оборудованных барьером, тоннелем, бумом и другими тренировочными снарядами.

D3. Станция Останкино

Вблизи станции Останкино есть уютный Гончаровский парк. Здесь 22 октября 1921 года прошли успешные испытания первого советского электроплуга, на которых присутствовал В. И. Ленин. В честь памятного события почти 40 лет спустя 5 ноября 1968 года была установлена памятная стела, и сквер на улице Руставели стал называться Ленинским. В 2013 году жители района выбрали новое название, и после реконструкции на этом месте был открыт Гончаровский парк. Сегодня здесь проходят общегородские праздники и много активностей на каждый день. На территории есть велодорожка, четыре современные детские площадки для ребят разного возраста и две спортивные зоны, справа от центрального входа есть танцевальная площадка, в центре — деревянная шахматная беседка для настольных игр, летом работает прокат детских электромобилей, а зимой — каток. В Гончаровском парке можно посещать бесплатные групповые занятия, например, по общей физической подготовке и другим спортивным активностям.

D3. Станция Перово

В шаговой доступности от станции Перово расположен районный и любимый жителями Перовский парк. Он является памятником садово-паркового искусства: парк появился в середине XVIII века и был частью усадьбы Перово, принадлежавшей семье графов Разумовских. Сегодня Перовский парк — это 15,6 гектар живописной территории, где есть прогулочные аллеи, большой старинный пруд, множество детских и спортивных площадок, уютные беседки, парк аттракционов, бельчатник, детский клуб, бетонный скейтпарк, площадка для воркаута, пункт проката спортивного инвентаря, кафе, волейбольная площадка и две сцены. Зимой большой популярностью у взрослых и детей здесь пользуются традиционные развлечения — каток и горка.

D3. Станция Вешняки

Прибыв на станцию Вешняки, можно отправиться вдоль улицы Юности к усадьбе Кусково. Территория является объектом культурного наследия — вход с питомцами не предусмотрен. Кусковский архитектурно-парковый ансамбль сложился еще в 1750-1770-х гг. при графе Петре Борисовиче Шереметеве. Расцвет усадьбы приходился на 1770-1780-е гг., когда Кусково принимало до 30 тысяч гостей, проводило пышные приемы и балы во Дворце, «дивертисменты», театральные постановки. К слову, Шереметевский театр крепостных актеров считается одним из лучших в истории театральной Москвы XVIII века. На сегодняшний день наиболее полно сохранилась «центральная» часть усадьбы с основными памятниками архитектуры: Дворец на берегу Большого пруда, Итальянский домик для малых приемов, павильон «Грот», Голландский домик, хижина отшельника Эрмитаж, Швейцарский домик, Кухонный флигель, Американская и Большая каменная оранжереи, Воздушный театр. Перед посещением рекомендуется уточнить актуальный режим работы, чтобы спланировать маршрут и точно знать, какие павильоны и выставки открыты в нужный день.

По другую сторону от улицы Юности, прямо напротив касс усадьбы Кусково, — вход в современный парк у прудов «Радуга», центр спортивной жизни района Вешняки. Парк получил название по расположению на его территории каскада прудов в форме дуги, что хорошо просматривается с большой высоты. Пройдясь вдоль небольшого Итальянского пруда, можно выйти к протяженному Большому Графскому пруду с обустроенной набережной. В теплое время года здесь работает лодочная станция. На территории парка для разнообразных прогулок есть многочисленные пешеходные и велосипедные дорожки, беговая дорожка со специальным покрытием. Зимой обустраивается лыжная трасса. Посетителей ждет большое количество детских игровых и спортивных площадок, футбольное поле и теннисные корты, беседки, зоны тихого отдыха, площадка для выгула собак и эстрадная площадка.

D4. Станция Очаково

Неподалеку от станции Очаково есть одно из главных спортивно-ориентированных мест отдыха на западе Москвы — парк Олимпийской деревни. Он был построен к Олимпиаде-80, а комплексное благоустройство прошло в 2015 году. Сегодня это уголок живой природы с самыми современными спортивными и детскими площадками, веревочными городками и троллейной трассой, дорожками для прогулок и занятий бегом, велодорожками, инфраструктурой для родителей и малышей, площадкой для выгула и дрессировки собак. Здесь есть четыре красивейших Олимпийских пруда с облагороженными набережными, образованные рекой Самородинкой. Прямо на воде одного из прудов расположилась большая сцена, где проходят все главные мероприятия парка, в том числе в рамках Дня города, Дня Победы и Первомая. Также в парке Олимпийской деревни есть небольшой летний кинотеатр, специальная конструкция которого позволяет смотреть фильмы даже в светлое время суток, а зимой на территории накатывают маршруты для прогулок и тренировок на беговых лыжах.

D4. Станция Кусково

Выход со станции Кусково со стороны Рассветной аллеи — это вход в Кусковский лесопарк. Территория недавно была благоустроена и очень популярна как у москвичей, так и у гостей столицы. Отсюда можно выйти прямо к Большому Дворцовому пруду и усадьбе Кусково — исторической локации, когда-то принадлежавшей династии Шереметевых. Можно полюбоваться музейной территорией издали, гуляя по дорожкам и тропинкам лесопарка вокруг пруда и канала. К слову, с противоположного берега на Шереметевский дворец открываются очень живописные виды. А после покупки входного билета в кассе можно насладиться «русским Версалем» вблизи, уже на территории усадебного парка. Помимо дворца, гостей радуют видами Итальянский, Голландский и Швейцарский домики, Грот, Эрмитаж, Кухонный флигель, Американская и Большая каменная оранжереи и другие памятники архитектуры. Напомним, что вся территория усадьбы Кусково — объект культурного наследия, посетить ее с питомцем не получится.

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