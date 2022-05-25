В Калининграде откроется филиал Третьяковской галереи

Сейчас на острове Октябрьский в Калининграде в рамках реализации нацпроекта «Культура» идет строительство культурно-образовательного комплекса. Здесь построят театр оперы и балета, музей, высшую школу музыкального и театрального искусств. Эти объекты будут размещены в западной части острова, а в восточной возведут учебный корпус хореографической академии, музыкальную и общеобразовательную школу, жилые пространства для студентов. Будущий кластер называют «городом искусств», и для этого есть все основания.

В рамках первого этапа строительства возводится крупный музейный комплекс, в котором разместится филиал Государственной Третьяковской галереи. Проектные решения получили положительные заключения Главгосэкспертизы России: комплекс будет представлять собой разноэтажное здание сложной формы общей площадью 17600 кв. м. Основное пространство первого этажа займет входной холл, парадная лестница, большое кафе, библиотека, иные помещения, а также аудитория на 276 мест. На других этажах оборудуют выставочные залы, фондохранилища, мастерские, учебные студии и аудитории, кабинеты, помещения для реставрации, а также технические и бытовые помещения. В административно-офисной части здания, под которую отведут девятиэтажную башню, оборудуют рабочие помещения сотрудников музея, многофункциональное пространство, предназначенное для презентаций, пресс-конференций и иных мероприятий, а также технические помещения для инженерных систем комплекса.

В этом месяце строители реализовали задумку архитекторов: теперь визуально будет казаться, что музей парит над землей. Каркас административной башни высотой 50 метров готов уже на 90%. Полностью работы планируют закончить в следующем году.

«Это очень интересный проект, к тому же, в нем, в соответствии со всеми общемировыми требованиями, учтены затраты на устройство современной противопожарной и вентиляционной системы, сигнализации. Устройство освещения, система кондиционирования воздуха и устройства, обеспечивающие поддержание микроклимата – все это будет служить для того, чтобы у полотен, которые «переедут» в Калининград из запасников Третьяковской галереи, были подходящие условия для хранения», — говорит главный специалист сметного отдела Управления проверки сметной стоимости документации и экспертизы проектов организации строительства Главгосэкспертизы России Татьяна Клещукова.

Встреча калининградцев с шедеврами из Третьяковки произойдет уже скоро. А пока горожане могли увидеть некоторые картины из коллекции галереи на выставке, которая прошла в Калининградском музее изобразительных искусств.

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