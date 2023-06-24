В Казани отреставрируют один из символов города

Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на проведение реставрации объекта культурного наследия «Юбилейная арка – «Красные ворота» в честь 100-летия порохового завода» в Казани. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Пороховая слобода связана с историей основания Казанского Порохового завода. Именно данный завод снабжал порохом русскую армию в Отечественной войне 1812 года, в его стенах придумали легендарную «рецептуру» для смертоносных «Катюш».

Знаменитую арку «Красные ворота» по образу Триумфальной построили к столетию завода в 1888 г. по проекту известного архитектора Ивана Котелова на месте входа в жилой Пороховой городок. После взрыва и последующего пожара в 1917 году, когда были разрушены почти все старые здания завода, призаводская площадь существенно выросла в размерах, и на ее месте разбили парк.

«Красные ворота» – мемориальное сооружение, входящее в ансамбль парка им. Петрова на ул. Степана Халтурина и ставшее визитной карточкой города. Памятник представляет собой кирпичные трехчастные ворота с симметричной композицией с штукатурной отделкой плоскости стен и декора, окрашенные в терракотовый цвет с белой прорисовкой деталей.

Фундамент «Красных ворот» требует усиления и в данный момент находится в ограниченно работоспособном состоянии. Известковый раствор кладки большей частью выветрен, гидроизоляция основания отсутствует.

Украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах также в удовлетворительном состоянии, однако часть профилей и деталей утрачена. Планируется их восстановить.

Проектом предусмотрено выполнить работы по реставрации наружной отделки фасадов, включая локальный ремонт и восстановление отделочного слоя, покраску, замену отливов, локальную реставрацию наружной отделки цокольной части. Утраченные профили нишек цокольной части и парапета также будут восстановлены. Кованые ворота и калитки отреставрируют. По периметру сооружения выполнят отмостку, фундаменты стен арки усилят и проведут гидроизоляцию. Самым проблемным и требующим первоочередного ремонта участком является крыша ворот. Покрытие парапетов, аттика, отлива выполнено из металлических окрашенных листов, которые будут заменены.

Основной задачей является обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия «Юбилейная арка – «Красные ворота», улучшение его технического состояния и прочностных характеристик строительных конструкций здания с восстановлением сохранившихся до настоящего времени строительных конструкций и архитектурных элементов.

Застройщик – Исполнительный комитет муниципального образования города Казани. Проектировщик – ООО СК «Строй мир реконструкция».

Фото из открытых источников

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