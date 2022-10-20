Выставка скульптуры Владимира Колесникова  «Пространство нескучной жизни» в РАХ 

2 нобяря 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений известного московского скульптора, академика РАХ Владимира Юрьевича Колесникова «Пространство нескучной жизни». Ретроспективная экспозиция продемонстрирует основные работы автора, созданные на протяжении 40 лет творческой деятельности.

Владимир Колесников рядом с Леонардо. Металлизация, 190х150 см

Получить неожиданное наследство — большая человеческая радость, а вот получить в наследство профессию — это счастье всей жизни. Такое призвание досталось Владимиру Колесникову от отца — скульптора Юрия Петровича Колесникова. Для своего творческого формирования, становления собственного пластического языка уже в прошлом столетии Владимир успел много сделать, и за два десятка лет стал полноправным художником именно ХХI века. Автор работает, экспериментирует, генерирует идеи и образы в двух мастерских — в студии в самом центре столицы и в природной зоне Подмосковья, где действительно можно делать большие вещи, главное, сверять их с масштабом открытого пространства.

В.Ю.Колесников родился в 1954 году в Москве. Первые уроки мастерства художник получил у своего отца, затем окончил МСХШ при Суриковском институте и отделение скульптуры Московского технологического института, где преподавали талантливые педагоги — А.Н.Постол и Х.Б.Геворкян. Большую роль в профессиональном становлении мастера сыграл скульптор-монументалист Никита Лавинский, возглавлявший в творческом союзе комиссию по работе с молодежью.

В 1980-е годы Владимир Колесников проявляет интерес к малым формам станковой скульптуры. Пребывая внутри насыщенной культурной среды, в мировом контексте искусства, он создает свою античную серию («Пенелопа», «Даная», «Торс Амазонки»), изображает классические архетипы: «Жрица», «Кора», «Нирвана», «Медитация», «Берегиня», «Утренняя звезда»… Чувственную полноту, откровенную соблазнительность женских образов Колесникова вводит в спокойное «музейное» русло его излюбленный материал — мрамор. Владея им в совершенстве, автор переносит нагрузку эротизма с телесных форм, на изобретательные ракурсы, выразительную «мимику рук», наконец — на природную красоту самого мрамора. Вот его пристально вглядывающаяся в даль, пышнотелая и вальяжная «Европа», вот «Азия», стыдливо прикрывающая нижнюю часть тела, вот «Египет» в виде замысловатой и горделивой фигуры на каком-то подобии фараонского трона, «Япония» — это женский сфинкс прячущий от нескромного взгляда всё самое сокровенное, «Венеция» — вечно юная «серениссима».

«Понтий Пилат» (1989) ознаменовал новый этап в творчестве Колесникова. На смену классически совершенным женским образам приходит другой герой. Его поза, страдальческое выражение глаз, вырубленный из мрамора приземистый торс, нарочито грубая фактура камня придают особую выразительность образу. В нем есть и острая декоративность, и тонкий психологизм, и глубоко индивидуальный взгляд автора на известную историческую личность.

Владимир Колесников умело сочетает в своих работах несколько материалов: камень, металл, дерево, керамику, алюминий. Его монументально-декоративные композиции: «Самый слепой среди глухих», «Возвращение», «Железная купчиха» — эффектно смотрятся в природном пространстве, требуют активного восприятия зрителем, которому есть что додумать, дорисовать в воображении. Мастер постоянно экспериментирует с выразительными средствами. Так, в работе «Леонардо» (2012) он сочетает с традиционной формой античного горельефа новые материалы, в частности фольгу, обработанную под фактуру и тактильную жесткость металла. Необычной трактовкой образа выделяется своеобразный памятник Андрею Рублеву (2012). Древнерусский художник изображен скульптором почти в иконописном ключе: над головой его даже обозначен своего рода нимб особой круглой линией металлического капюшона. Эта работа, по словам автора, посвящена отцу, который в свое время создал удивительный образ – руки гениального живописца. Скульптор сделал весьма мастеровито, изобретательно, не без тонкости и изящества силуэта и деталировки, традиционные памятники-бюсты для Москвы, посвященные историческим фигурам нашего прошлого и настоящего времени: генералу А.Кутайсову, маршалу И.Коневу, генералу В.Маргелову. Есть у Колесникова и более камерные монументальные работы, например, мемориальная доска Юрию Визбору в Кабардино-Балкарии, удачно объединившая рельефный портрет с поэтическим пейзажем. Мраморный бюст Пушкина (2013) — вещь совершенная, цельная, философски углубленная, изысканно и мощно проработанная.

Владимир Колесников. Паганини. Дерево. 90х45 см

Владимир Колесников. Купчиха. Металл. 300х80 см

Мрамор, дерево, керамика, металлопластика, алюминий, бронза — всё надежно подчинено универсальному ремеслу скульптора, его собственным опытным рукам, личному инструментарию. Владимир Юрьевич не раз отмечал, что не делает предварительных рисунков и эскизов, не работает с моделью, а долго вынашивает замысел в голове, дает ему созреть и обрести видимые очертания, подсказать необходимые детали и ракурсы. И только потом начинает работать в материале, ища у него нужной подсказки, правильного хода, совместного осуществления композиционной идеи. Автор, безусловно, вооружен историческими знаниями, но большую роль в процессе создания образа играют его творческая интуиция, фантазийная энергетика, чуткость и доверие к сотрудничеству и сопротивлению материала. Выставка в залах Российской академии художеств позволит познакомиться с искусством одного из ярких представителей современной отечественной скульптуры.

Выставка завершит работу 20 ноября.

Материал подготовлен на основе статьи Никиты Иванова

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