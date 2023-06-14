В литературную премию «Ясная Поляна» внесли новую номинацию

Номинация «Пропущенные шедевры» создана для книг, не замеченных российскими критиками сразу после выхода в свет

Литературная премия «Ясная Поляна», соучредителями которой являются музей-усадьба Л.Н. Толстого и компания Samsung Electronics, впервые объявила короткий список новой номинации «Пропущенные шедевры».

В него вошли шесть книг из Италии, Нигерии, Южной Кореи, Великобритании, Японии и США:

Пола Фокс «Отчаянные характеры» (с предисловием Джонатана Франзена), переводчик Евгения Макарова – М.: Livebook, 2022.

Андреа Камиллери «Телефон», переводчик Евгений Солонович – М.: Иностранка, 2006.

Ким Сондон «Мандала», переводчик Лидия Азарина – М.: АСТ, 2023.

Чинуа Ачебе «Все рушится», переводчик Ирина Доронина – М.: АСТ, 2020.

Пенелопа Фицджеральд «В открытом море», переводчик Ирина Тогоева – М.: Эксмо, 2018.

Кэндзабуро Оэ «Эхо небес», переводчик Вера Кобец – М.: Амфора, 2010.

«Практически все премии мира ориентированы на текущий литературный процесс и оценивают прежде всего книги, вышедшие в свет в истекшем году. Особенность нашей новой номинации состоит в том, что она призвана привлечь внимание читателей и критиков к прекрасным текстам, которые по тем или иным причинам долгое время оставались незамеченными. Уже успели уйти из жизни их авторы, о них давно не спорят литературные обозреватели, но издатели и переводчики находят эти жемчужины в океане мировой литературы. Новой номинацией нам хотелось отметить их труд, а, главное, подарить ценителям хорошей прозы радость открытия и обретения «пропущенного шедевра». В рамках этой номинации мы решили рассматривать произведения только тех авторов, которые ушли из жизни относительно недавно — в ХХI веке. В этот раз наши эксперты выбрали шесть книг, которые соответствовали всем критериям. Они и составили короткий список», — прокомментировал номинацию «Пропущенные шедевры» председатель жюри премии «Ясная поляна», советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Ильич Толстой.

Номинация «Пропущенные шедевры» была включена в литературную премию «Ясная Поляна» в 2023 году. Эта номинация отмечает произведения мировой литературы, незамеченные российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытые для нашего читателя уже после смерти автора. Короткий список этой номинации также формируется экспертами. Победитель в номинации «Пропущенные шедевры» — переводчик книги на русский язык — получит 250 тысяч рублей. А издательство, выпустившее книгу, удостоится специального диплома.

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